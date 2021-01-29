TOTAL: “DAHA YENİ BAŞLIYORUZ”

Ülkenin dört bir yanından insan ve yol manzaralarına yer verilen reklam filminde, "Türkiye’nin Enerjisi Şimdi Çok Daha Güzel” mesajının altı çiziliyor. Ayrıca Total İstasyonları’nın büyüme stratejisine vurgu yapan “#DahaYeniBaşlıyoruz” etiketi, markanın 2021’de ürün ve hizmetlerinde yapacağı yenilikler, sektöre katacağı değerin sinyalini veriyor. Amadeus Mozart’ın “Türk Marşı” bestesi ise popüler rap sanatçısı Ceza’nın yorumuyla filmin yüksek enerjisine eşlik ediyor.

Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Pazarlama Direktörü Beril Cabı Günermengi,reklam filmi hakkında görüşlerini şöyle ifade etti: “TOTAL istasyonları olarak ülkemize değer katmak, ziyaretçilerimize en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için büyük bir özenle ve tüm gücümüzle çalışıyoruz. Mart 2020 itibarıyla çatısı altında hizmet vermeye başladığımız OYAK’ın gücü, tecrübesi ve sinerjisi ile, yeni dönemde artarak büyüyen hedeflerimizi, “#DahaYeniBaşlıyoruz” sloganı ileizleyen herkese enerji verecek bir reklam filminde yansıtmak istedik. Yeni reklam filmimizde, özellikle pandemi ortamında geçirdiğimiz son bir senede hasret kaldığımız, ülkemizin güzel enerjisini yansıtan mekanlara, hayatlara ve hayallerimize yer verdik. Yeni dönemde böylesine güçlü bir kurumun çatısı altında, büyük bir enerjiyle ülkemize hizmet vermeye devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız.”

Bir aylık ön hazırlığın ardından İstanbul, Artvin, Erzurum, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Nevşehir, Konya, Muğla illerindeki yaklaşık 25 farklı lokasyonda, Covid-19 salgınına karşı kapsamlı güvenlik ve sağlık önlemleri alınarak toplam 7 günde çekilen reklam filmi, zorlu pandemi koşullarına rağmen güçlü bir kadro ve yapım ekibi ile birlikte tamamlandı. FCB ARTGROUPimzalı filmin yapım sürecini Kala Film, yönetmenliğini ise Turgut Akaçıküstlendi.

TOTAL İstasyonları’nın yeni imaj kampanyası televizyon, radyo, sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarla, açık hava mecralarında yayına başladı. Reklam filmini markanın sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz.

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL İstasyonları, geniş dağıtım ağı ile müşterilerine kaliteli hizmet ve yüksek performanslı ürünler sunuyor.

KÜNYE

Reklamveren:TOTAL İstasyonları

Reklamveren Yetkilisi: Beril Cabı Günermengi, Nurgün Özdoğan

Reklam Ajansı: FCB ARTGROUP

CEO:Ateş Çavdar

Kreatif Direktör: Cem Önder Yaşar

Kreatif Ekip: Berkay Bozyel, Gözde Pişkin, Elif Açıkgöz, Mine Uysal, Değer Gümüşkaya, Ferhat Çolak, Emre Kıvrak, Tuna Işın, Kübra Elönü, Talip Özdemir

Başkan Yardımcısı / Müşteri İlişkileri: Esra Özkan

Marka Direktörü: S.Burcu Önder

Marka Temsilcileri: Damla Saybir, Büşra Türkmen

CSO:Emre Perçin

CDO: Sera Aktüre

Dijital Ekip: Rüya Ögü, Halit Turanlı, İrem Güler, Ceyda Akalın, Süleyman Gökdemir, İlke Ünsal

Yapım Şirketi: Kala Film

Yönetmen:Turgut Akaçık

Yapımcı:Berna Öztürk, Melisa Akbaba

Fotoğraf:F28

Orijinal Beste: Wolfgang Amadeus Mozart - Türk Marşı

Rap:Ceza

Post Prodüksion:1000 VOLT