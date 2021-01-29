TOTAL: “DAHA YENİ BAŞLIYORUZ”
TOTAL İstasyonları, Mart 2020 itibariyle OYAK çatısı altında hizmet vermeye başlayarak yeni bir döneme başlangıç yaptı. TOTAL İstasyonları OYAK’ın gücü, tecrübesi ve sinerjisi ile girdiği bu yeni dönemi, tüm Türkiye’ye seslenen coşku ve enerji dolu bir reklam filmiyle ekranlara yansıtıyor.
Ülkenin dört bir yanından insan ve yol manzaralarına yer verilen reklam filminde, "Türkiye’nin Enerjisi Şimdi Çok Daha Güzel” mesajının altı çiziliyor. Ayrıca Total İstasyonları’nın büyüme stratejisine vurgu yapan “#DahaYeniBaşlıyoruz” etiketi, markanın 2021’de ürün ve hizmetlerinde yapacağı yenilikler, sektöre katacağı değerin sinyalini veriyor. Amadeus Mozart’ın “Türk Marşı” bestesi ise popüler rap sanatçısı Ceza’nın yorumuyla filmin yüksek enerjisine eşlik ediyor.
Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Pazarlama Direktörü Beril Cabı Günermengi,reklam filmi hakkında görüşlerini şöyle ifade etti: “TOTAL istasyonları olarak ülkemize değer katmak, ziyaretçilerimize en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için büyük bir özenle ve tüm gücümüzle çalışıyoruz. Mart 2020 itibarıyla çatısı altında hizmet vermeye başladığımız OYAK’ın gücü, tecrübesi ve sinerjisi ile, yeni dönemde artarak büyüyen hedeflerimizi, “#DahaYeniBaşlıyoruz” sloganı ileizleyen herkese enerji verecek bir reklam filminde yansıtmak istedik. Yeni reklam filmimizde, özellikle pandemi ortamında geçirdiğimiz son bir senede hasret kaldığımız, ülkemizin güzel enerjisini yansıtan mekanlara, hayatlara ve hayallerimize yer verdik. Yeni dönemde böylesine güçlü bir kurumun çatısı altında, büyük bir enerjiyle ülkemize hizmet vermeye devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız.”
Bir aylık ön hazırlığın ardından İstanbul, Artvin, Erzurum, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Nevşehir, Konya, Muğla illerindeki yaklaşık 25 farklı lokasyonda, Covid-19 salgınına karşı kapsamlı güvenlik ve sağlık önlemleri alınarak toplam 7 günde çekilen reklam filmi, zorlu pandemi koşullarına rağmen güçlü bir kadro ve yapım ekibi ile birlikte tamamlandı. FCB ARTGROUPimzalı filmin yapım sürecini Kala Film, yönetmenliğini ise Turgut Akaçıküstlendi.
TOTAL İstasyonları’nın yeni imaj kampanyası televizyon, radyo, sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarla, açık hava mecralarında yayına başladı. Reklam filmini markanın sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz.
Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL İstasyonları, geniş dağıtım ağı ile müşterilerine kaliteli hizmet ve yüksek performanslı ürünler sunuyor.
KÜNYE
Reklamveren:TOTAL İstasyonları
Reklamveren Yetkilisi: Beril Cabı Günermengi, Nurgün Özdoğan
Reklam Ajansı: FCB ARTGROUP
CEO:Ateş Çavdar
Kreatif Direktör: Cem Önder Yaşar
Kreatif Ekip: Berkay Bozyel, Gözde Pişkin, Elif Açıkgöz, Mine Uysal, Değer Gümüşkaya, Ferhat Çolak, Emre Kıvrak, Tuna Işın, Kübra Elönü, Talip Özdemir
Başkan Yardımcısı / Müşteri İlişkileri: Esra Özkan
Marka Direktörü: S.Burcu Önder
Marka Temsilcileri: Damla Saybir, Büşra Türkmen
CSO:Emre Perçin
CDO: Sera Aktüre
Dijital Ekip: Rüya Ögü, Halit Turanlı, İrem Güler, Ceyda Akalın, Süleyman Gökdemir, İlke Ünsal
Yapım Şirketi: Kala Film
Yönetmen:Turgut Akaçık
Yapımcı:Berna Öztürk, Melisa Akbaba
Fotoğraf:F28
Orijinal Beste: Wolfgang Amadeus Mozart - Türk Marşı
Rap:Ceza
Post Prodüksion:1000 VOLT