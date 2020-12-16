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TORKAM HOLDİNG’TEN AFRİKA’DA 7.8 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

100 BİN SOSYAL KONUT, NİTELİKLİ KARMA PROJELER VE GENEL MADENCİLİK ALANLARINI KAPSAYAN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

İş Dünyası 16.12.2020, 15:45 16.12.2020, 16:16
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TORKAM HOLDİNG’TEN AFRİKA’DA 7.8 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik şirketlerinden TORKAM Holding,  Afrika’da önemli bir anlaşmaya imza attı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Temsilcisi, Arazi İşleri Bakanı ve yetkililerinin katılımıyla İstanbul’da basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında imzalanan anlaşma kapsamında 100 bin konutun projelendirilmesi ve inşası, şehrin ihtiyacı olan nitelikli karma projelerin yapılması ve genel maden işletmeleri yer alıyor.

Bugüne dek Türkiye’de hayata geçirdiği markalı konut, ofis, ve ticari konseptli projelerin yanı sıra; Cezayir, Bulgaristan, Almanya ve Hollanda’da inşa ettiği projelerle aktif olarak yurt dışı müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme faaliyetleri sürdüren TORKAM Holding,  yurtdışı açılımları kapsamında enerji, pvc, demir çelik sektörlerinde de faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Afrika’ nın en büyük ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile  7.8 milyar dolar finansal büyüklüğe sahip önemli bir anlaşmaya imza attı.

Uluslararası müteahhitlik faaliyetlerinde on binlerce konut ve kamu binalarını başarıyla teslim eden TORKAM Holding, bu anlaşma ile beraber Cezayir’ den sonra  Afrika’ da ikinci büyük yatırımını gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

100 BİN KONUT İNŞASI VE GENEL MADEN İŞLETMELERİ TÜRK FİRMAYA EMANET

 Demokratik Kongo Cumhuriyeti için önemli olarak nitelendirilen bu anlaşma TORKAM Holding yönetimi ile Kongo Demokratik Cumhuriyetinden Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Büyükelçi Nicolas Serge Kazadi, Arazi İşleri Bakanı Molendo Sakombi, SOKIMO Madencilik Başkanı CEO Augustin Mpela’nın katılımıyla İstanbul da imzalandı.

MAHMUT DERELİ; “TÜRK ŞİRKETLERİNE TÜM DÜNYADA GÜVEN TAM”

TORKAM Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli; “Müteahhitlik sektöründeki 30 yılı aşkın deneyimimizle başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde binlerce konut, ofis ve ticari ünite hayata geçirdik. Türkiye’deki faaliyetlerimiz devam ederken son 10 yıldır da farklı ülkelerde kamu ve özel sektör projelerinde yeni işler üstlendik. Bu süreçte Türk müteahhitlik sektörüne güvenin ve ihtiyacın tam olduğunu gördük. Nitelikli konuta ihtiyaç duyan çok sayıda ülke Türk şirketler ile çalışmak istiyor. Bunda Türkiye’ nin kamu ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirmiş olduğu milyonlarca sosyal konut, nitelikli ve markalı projeler ve bunları gerçekleştirirken malzeme, iş gücü ve projelendirmedeki yüksek kapasitemizin önemli rol oynadığını söyledi. İş bitirme ve kalite noktasında çok önde görülüyoruz. Türkiye’deki tecrübemizi dünyaya taşıyarak ülkemize katma değer sağlıyoruz ” dedi.

Bugüne dek Cezayir’de teslim ettiğimiz konut, kamu binaları, okul, Bulgaristan’da inşa ettiğimiz rezidans ve otel, Almanya’ da başladığımız gayrimenkul projelerinin neticeleri bizleri daha da cesaretlendirdi. Bugün geldiğimiz noktada Afrika’nın önemli anlaşmalarından birine imza atıyoruz. Tüm dünya olarak zorlukların yaşandığı bir dönemde böylesine önemli bir anlaşmayı gerçekleştirmekten ve ülkemize katma değer sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşmayla birlikte sektörümüzde faaliyet gösteren şirketleri yurtdışı müteahhitlik projelerinde yer almak üzere teşvik etmek istiyorum. Afrika’da hayata geçireceğimiz 100 bin sosyal konutun bölgedeki gelişimde örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Bu anlamda bir Türk şirketi olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirme ve buradaki şirketlerimizle işbirliği içerisinde hareket etmenin gayreti içerisindeyiz.” dedi.

“AFRİKA BÖLGESİNİN ACİL 10 MİLYON KONUTA İHTİYACI VAR”

Afrika Bölgesinde 10 Milyon acil sosyal konuta ihtiyacın olduğunu belirten Dereli, bu konuda Türk müteahhitlik şirketlerine önemli görevlerin düştüğünü söyledi. Yurt içinde elde etmiş olduğumuz deneyimlerin yurt dışına aktarılarak oluşan bu fırsatların ülkemize ve gittiğimiz coğrafyalara değer katması için önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda söz alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Arazi İşleri Bakanı Molendo Sakombi 80 Milyon nüfusa sahip ülkesinden ve Cumhurbaşkanından, Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Ülkelerinde çok sayıda sosyal konuta, altyapı hizmetlerine ve kamu binaları gibi birçok inşa faaliyetlerine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Geliştirmeye çalıştıkları finansman modelleri ile bu ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir mesafe aldıklarını ifade etti. Bunun bir örneğini de TORKAM Holding ile gerçekleştirdikleri bir dizi anlaşma ile sergilediklerini ifade etti.  Demokratik Kongo Cumhuriyeti Arazi İşleri Bakanı Molendo Sakombi “Türkiye’ nin başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere her alandaki başarısı, bizi fazlasıyla etkilemektedir. Bu başarıyı örnek alarak bundan sonraki çalışmalarımızda model olarak ülkemizde uygulamak istiyoruz.” dedi.

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