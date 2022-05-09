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Toplumun % 27’si Salgın Konusunda Hala Endişeli

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Salgın ve Toplum Araştırması verileriyle bu hafta Bireyler; salgının kendisi ve ailesi için ciddi tehlike oluşturup/ oluşturmadığını, toplumun ne kadarının bu konuda endişeli olduğu, salgının ne zaman sona ereceği ve salgına yönelik hemen hemen tüm tedbirlerin kaldırlmış olmasını ve bu durumu toplumun ne kadarının doğru bulup/ bulmadığına dair bireylerin ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

İş Dünyası 09.05.2022, 14:50
Toplumun % 27’si Salgın Konusunda Hala Endişeli

HER 10 KİŞİDEN 6’SI SALGIN KONUSUNDA KENDİNİ DAHA RAHAT HİSSEDİYOR. Bireylerin %60’ı salgın başladığında endişeli olduğunu ama bugün artık kendini daha rahat hissettiğini belirtiyor. Salgının başından beri bu konuda rahat hissettiğini belirten %13’lük bir kesim ile birlikte toplamda artık toplumun %73’ü salgın konusunda kendini hissediyor.

TEHDİT ALGISINDAKİ DÜŞÜŞE PARALEL BUGÜN BİREYLER COVİD-19’A YAKALANMA KONUSUNDA DAHA AZ ENDİŞELİ. Salgının ilk başladığı günden itibaren toplum kendisinin veya ailesinden birinin koronavirüse yakalanması konusunda oldukça endişeliydi. Bugün hala toplumun %61’i bu konuda endişeli olsa da çok endişeli olan bireylerin oranı %59’tan %30’a kadar gerilemiş durumda.

KORONAVİRÜS SALGINI KONUSUNDA TOPLUM ARTIK DAHA RAHAT. SALGININ TÜRKİYE, KENDİSİ VE AİLESİ İÇİN TEHLİKE OLUŞTURDUĞU ALGISI SENE BAŞINA GÖRE OLDUKÇA GERİLEMİŞ DURUMDA. 2022 yılına girildiğinde her 10 kişiden 8’i Covid-19’un Türkiye için ciddi tehlike oluşturduğunu düşünürken bugün artık her 10 kişiden sadece 3’ü bu görüşte. Kendisi ve ailesi için ciddi tehlike oluşturduğunu düşünenlerin oranı da %54’den %24’e kadar gerilemiş durumda.

ARTIK SALGININ SONA ERECEĞİ TARİH KONUSUNDA DA BİREYLER DAHA UMUTLU. Toplumun %33’ü salgının 2022 yaz sonunda biteceğini düşünüyor. 2022 sonunda biteceğini düşünenlerle birlikte toplamda %55’lik bir kesim bu senenin sonunda bu salgının sona ereceği konusunda hem fikir. Sene başında ise bu görüş tam tersiydi. Her 2 kişiden 1’i salgının 2022 yılı sonundan daha ileri bir tarihte biteceğini düşünüyordu.

ANCAK SALGINA YÖNELİK HEMEN HEMEN TÜM TEDBİRLERİN KALDIRILMASINI TOPLUMUN SADECE YARISI DOĞRU BULUYOR. 26 Nisan’da Koronavirüs ile ilgili hastane ve toplu taşımalardaki maske takma kuralı dışında tüm önlemlerin kaldırılmasını toplumun %49’u doğru olduğunu düşünürken, %35’i bu kararın yanlış olduğu görüşünde. Bu kararlar sonrasında maske takma konusunda ise toplum ikiye bölünmüş durumda. Bireylerin %45’i salgının ilk gününden beri maske taktığını ve takmaya devam edeceğini söylüyor. Diğer taraftan %42’lik bir kesim ise bugüne kadar maske taktığını ve artık takmayacağını belirtmekte. Bugüne kadar hiç maske takmadığını söyleyen %7’lik bir kesim ile birlikte bugünden sonra her 2 kişiden 1’inin maske takmayacağı görülüyor.

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