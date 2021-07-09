TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Alman Devlet Nişanı

Ankara’daki Büyükelçilik’te düzenlenen törende Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye’nin Almanya ve AB ile ekonomik ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sağladığına işaret etti. Schulz, bu nişanın hayatlarını görevlerine adayan kişilere verildiğini ve Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da bunu fazlasıyla hakettiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu da kendisine layık görülen nişanı Türk iş dünyası adına aldığını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından Devlet Nişanı verildi. Almanya Fedaral Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen törene 100’e yakın iş insanı ve STK temsilcileri katıldı. Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz’un ev sahipliği yaptığı törende konuşmacılar Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret ve yatırımlara işaret ederek, işbirliğinin önemini vurguladılar.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı Takdim Töreni'nde kendisine destek verenlere teşekkür etti. Türkiye ile Almanya arasında köklü tarihi, ekonomik ve insani ilişkiler bulunduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, Almanya ve Türkiye’nin büyük ekonomiye sahip ülkeler olduğunu anlatırken, “Bu iki büyük ekonominin hem yatırım hemde ekonomik anlamda önemli ilişkileri var. Bu başarıda Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği önemlidir. Her iki liderde iki ülkenin iş dünyalarının işlerini geliştirmeleri için katkı sunmaktadır." dedi.

Almanya’da üç milyonun üzerinde, çoğunluğu Alman vatandaşı olan Türk yaşadığına işaret eden TOBB Başkanı şunları söyledi: “Almanya’da iş hayatı, siyaset, spor, sanat, eğitim, sağlık vb. alanlarda çok önemli görevleri yürütüyor. Ülkemizde de 7 bin üzerinde Alman firması var. 10 milyar avro civarında yatırımları bulunuyor. 120 bin kişiye istihdam sağlıyorlar.

Almanya Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi. Aynı zamanda AB’nin de lokomotifi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de daima öncü ve belirleyici olmuştur. Türkiye’yi AB’ye yakınlaştıran her kararda Almanya’nın desteğini gördük. Türkiye-AB ilişkilerinin gündemine bakınca, Almanya’nın daha çok desteğine ihtiyacımız var. Özellikle gümrük birliğinin modernizasyonu ve Türk vatandaşları için vize serbestisi, bu konuların başında yer alıyor.”

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da konuşmasında ikili ticaret hacminin her yıl daha da arttığını belirtti. Almanya ve Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin karşılıklı güven ve anlayışın bir ifadesi olduğunu belirten Büyükelçi, “Ekonomi alanındaki ilişkilerimiz yakın ve çok yönlüysede ülkelerimiz arasındaki ortaklığımız ve dostluğumuz bunun çok ötesinde. Bu yakın ortaklığımızdan ekonomide faydalanıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomi alanındaki mal ve hizmet alımının ötesinde derin bağlar mevcut. Bu insanlar ülkelerimiz arasındaki benzersiz ilişkinin hikayesini yazdı." diye konuştu.

Schulz, Hisarcıklıoğlu'nun Alman şirketlerinin sorunlarının çözümleri için başvurabilecekleri bir güvenilirliğe sahip olduğunu vurguladı. Alman şirketlerinin, Türkiye'deki her tür problem ve zorlukta Hisarcıklıoğlu'nun desteğine güvenebileceklerini bildiğini ifade eden Schulz, "Rifat Bey, ileriyi görme kabiliyetiniz, iş dünyasında olağanüstü bir çevreye sahip oluşunuzun ve tarafları buluşturup birleştiren aracılık yeteneklerinizin oluşturduğu kombinasyon şahsınıza ve Türk siyaset dünyasıyla, Almanya ve Türkiye ekonomik ilişkiler arasında ideal bir köprü olma vazifesini sağlamıştır." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da konuşmasında Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı için tebrik etti. Bu Nişan’ın Türk-Alman dostluğunun bir yansıması olduğunu belirten Kaymakçı, “Bu nişanının tarihinde, bunu alabilmek için gereklerini en fazla dolduran sanırım Rifat Bey’dir. Kendisi işverenleri temsil ediyor ama işçi dostu, esnaf dostu, insan dostudur” ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Türk ve Almanların birlikte çok büyük işlere imza atabileceklerini ifade etti.