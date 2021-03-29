TOBB, ATO ve ASO'dan kısa çalışma ödeneği çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneği desteğinin 31 Mart’ta son bulduğunu hatırlatarak, firmaların normal çalışma düzenine geçene kadar, bu desteğin sürdürülmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi üyeleriyle geçen hafta yaptığı toplantıdan sonra da üyelerin ortak taleplerinin kısa çalışma ödeneğinin uzatılması olduğunu söylemişti.

Baran: Salgın sonuna kadar destek devam etmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, pandemi döneminde vatandaşların sosyal hayata katılma çekingenliklerinin devam ettiğini belirterek, işletmelerin mali dengesinin sağlanmasının zaman alacağını söyledi.

Salgından etkilenen sektörlerin belli olduğunu aktaran Baran, “Bu sektörlere, kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere teşvik ve istihdam artırıcı desteklerin salgın süreci tamamıyla son buluncaya kadar devam etmesi hem çalışanlara hem işverene sonuç olarak ülkemize fayda sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Özdebir: Nitelikli insan kaynağını muhafaza için destek sürmeli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise, sanayi işletmelerinin nitelikli insan kaynağını kaybetmemesi için desteğin devam etmesi gerektiğini söyledi. Yazılı açıklama yapan Özdebir, Türkiye’nin üretim gücünü kaybetmemesi için sanayi işletmelerinin nitelikli insan kaynağını muhafaza etmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle Nace koduna göre belirlenecek imalat sanayi sektörlerinde kısa çalışma ödeneği mutlaka devam etmeli. Böylece işten çıkarmalar da belli ölçüde yavaşlar. Sıkıntıya düşen firmalarımız da bu imkandan faydalanarak, yetişmiş elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak ve çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek.” diye konuştu.