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TMSF Royal Halı için kararını verdi

TMSF Fon Kurulu, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş karar verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İş Dünyası 26.10.2020, 09:33
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TMSF Royal Halı için kararını verdi

''TMSF Fon Kurulu kararı ile Royal Halı mal, hak ve varlıklarından oluşturulan Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisati Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin yeniden satış ihalelerinin açılmasına karar verilmiştir. Resmi Gazete'nin 26.10.2020 tarih ve 31286 nolu sayısında ilan edildiği üzere Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353.000.000 TL, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 87.500.000.TL muhammen bedel belirlenmiştir. Satış ihaleleri 18.12.2020 tarihinde Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için saat 15.30, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için aynı gün 16.30'da gerçekleştirilecektir.''

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