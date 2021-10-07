Tmob - Thinks Mobilty, Cerebral Palsy’li çocukların tedavilerine destek olmak için STEPtember'a katıldı

Tmob |Thinks Mobility perakende, e-ticaret, bankacılık ve havacılık sektörlerinde konusunda uzman, dinamik, genç ve sürekli büyüyen ekibiyle teknoloji alanında verdikleri hizmetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da topluma yararlı adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sürdürülebilirlik ve iklim konusunda harekete geçerek iklim hareketini yönlendiren küresel topluluk Leaders for Climate Action - İklim Eylemi Liderleri arasında yerini alan Tmob, bu kez Cerebral Palsy’li çocukların tedavilerine destek olmak ve farkındalığı artırmak için STEPtember kampanyasına katıldı.

Tmob'un destek verdiği Cerebral Palsy Türkiye - Türkiye Spastik ÇocuklarVakfı'nın STEPtember hareketi, dünyanın 5 ayrı ülkesinde aynı anda başladı. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Hollanda, Avusturalya, Amerika Birleşik Devletleri'nden katılımcılar günde 10 bin adım atarak Cerebral Palsy için farkındalık yaratmayı ve toplayacakları yardımlarla çocukların tedavilerine destek olmayı amaçlıyor. Vakıf, ayda yaklaşık 500 çocuğa eğitim ve rehabilitasyon imkanı sağlıyor.

Rudi Dökmecioğlu: "Sürdürülebilirlik, öncelikli hedeflerimizin başında geliyor"

30'dan fazla Tmob çalışanının 2021 STEPtember hareketine katılmak için bir araya geldiğini belirten Tmob'un kurucusu ve CEO'su Rudi Dökmecioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Cerebral Palsy’li çocukların yaşam boyu ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon desteklerine kavuşabilmelerini ve sosyal hayata karışmalarını desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen STEPtember hareketine Tmob Ailesi olarak katılmaktan gurur duyuyoruz. Bağış toplarken topluca 2.971.567 adıma ulaşan tüm arkadaşlarıma ve onların bağışçılarına teşekkür ediyorum."