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TMMOB İçmimarlar Odası 26. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerini QUA Granite ana sponsorluğunda gerçekleştirdi
Seçimler Doğal Delegeler ile birlikte Odaya bağlı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Trabzon Şubeleri ile Mersin İl Temsilciliği, Konya İl Temsilciliği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcilikleri tarafından seçilmiş toplam 334 Delegeden 185 Delege, ayrıca Türkiye’nin diğer şehirlerinden de delege olmayan 45 Oda üyesinin katılımıyla gerçekleşti.
İş Dünyası 23.03.2022, 11:04
Gerçekleşen seçimlerde 211 Delegenin oyu ile 26. Olağan Yönetim, Onur, Denetleme Üyeleri ile TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi. Oda kurullarına aday olan Emrah KAYMAK, Ömer SENCAR, Turan AYÇİÇEK, Naci YALÇIN, İsmet TEKELİ, Damla BUYRUK ve Gökçe ALTUNKAYA ŞAHİN, TMMOB İçmimarlar Odası 26. Dönem Yönetim Kurulu’na seçildi.