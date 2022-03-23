TMMOB İçmimarlar Odası 26. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerini QUA Granite ana sponsorluğunda gerçekleştirdi

Gerçekleşen seçimlerde 211 Delegenin oyu ile 26. Olağan Yönetim, Onur, Denetleme Üyeleri ile TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi. Oda kurullarına aday olan Emrah KAYMAK, Ömer SENCAR, Turan AYÇİÇEK, Naci YALÇIN, İsmet TEKELİ, Damla BUYRUK ve Gökçe ALTUNKAYA ŞAHİN, TMMOB İçmimarlar Odası 26. Dönem Yönetim Kurulu’na seçildi.