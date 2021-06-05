TK Elevator net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor

Global kentsel mobilite lideri TK Elevator, düşük karbonlu bir gelecek için önemli

adımlar atıyor. ‘Net Sıfır’a ulaşmak için karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen

şirket, bu doğrultuda “Business Ambition for 1.5°C” kampanyasını destekliyor.

TK Elevator CEO’su Peter Walker, “TK Elevator olarak küresel ısınmayı

durdurmak için net sıfır hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu amaca

yönelik uluslararası organizasyonları ve kampanyaları destekliyoruz. Verdiğimiz sözü

yerine getirmek için attığımız somut adımlardan biri de doğrudan ve dolaylı

emisyonlarımızın azaltılması” dedi.

TK Elevator, Net Sıfır Emisyonuna Ulaşmak İçin Somut Adımlar Atıyor

TK Elevator, Haziran 2020’de, faaliyetlerine ilişkin emisyonları azaltma hedeflerini

açıkladı. Bu bağlamda, karbon ayak izini yüzde 25 oranında ve 2040 yılına kadar ise

yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Şirket bu hedefle CO2 emisyonlarının

yarısından fazlasına yol açan araç filosunu dönüştürecek. TK Elevator aynı zamanda,

yenilenebilir kaynakları daha fazla kullanarak, tesislerinden kaynaklanan emisyonları

da önemli ölçüde düşürecek. Enerji verimliliğinde; kaynakların verimli kullanılması

ve döngüsel ekonomi prensipleri, TKE’nin emisyon azaltma hedeflerinde odak

noktaları olacak.

TK Elevator 2020 yılında da “Carbon Disclosure Project” tarafından

onaylandı

TK Elevator, emisyonları azaltma, iklim risklerini azaltma ve düşük karbonlu

ekonomi geliştirme konusundaki çalışmalarıyla Carbon Disclosure Project (Karbon

Saydamlık Projesi) (CDP) tarafından da onaylandı. TK Elevator, 2020 yılında CDP

tarafından puanlanan toplam 9 bin 600 şirket arasından prestijli CDP “A” listesine

layık görülen birkaç yüksek performanslı şirketten biri oldu. Yüksek CDP puanı;

çevresel amaç ile eylemler, bunlarla ilgili şeffaflık ve yönetim konularında şirketin

liderlik konumunu pekiştirmeye devam ediyor.