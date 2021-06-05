TK Elevator net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor
TK Elevator, “Race to Zero” ve “Business Ambition for 1.5°C” kampanyalarına dahil olarak, küresel ısınmanın 1.5°C ile sınırlandırılması için, en geç 2050 yılına kadar net sıfır küresel emisyona ulaşmayı amaçlıyor.
Global kentsel mobilite lideri TK Elevator, düşük karbonlu bir gelecek için önemli
adımlar atıyor. ‘Net Sıfır’a ulaşmak için karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen
şirket, bu doğrultuda “Business Ambition for 1.5°C” kampanyasını destekliyor.
TK Elevator CEO’su Peter Walker, “TK Elevator olarak küresel ısınmayı
durdurmak için net sıfır hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu amaca
yönelik uluslararası organizasyonları ve kampanyaları destekliyoruz. Verdiğimiz sözü
yerine getirmek için attığımız somut adımlardan biri de doğrudan ve dolaylı
emisyonlarımızın azaltılması” dedi.
TK Elevator, Net Sıfır Emisyonuna Ulaşmak İçin Somut Adımlar Atıyor
TK Elevator, Haziran 2020’de, faaliyetlerine ilişkin emisyonları azaltma hedeflerini
açıkladı. Bu bağlamda, karbon ayak izini yüzde 25 oranında ve 2040 yılına kadar ise
yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Şirket bu hedefle CO2 emisyonlarının
yarısından fazlasına yol açan araç filosunu dönüştürecek. TK Elevator aynı zamanda,
yenilenebilir kaynakları daha fazla kullanarak, tesislerinden kaynaklanan emisyonları
da önemli ölçüde düşürecek. Enerji verimliliğinde; kaynakların verimli kullanılması
ve döngüsel ekonomi prensipleri, TKE’nin emisyon azaltma hedeflerinde odak
noktaları olacak.
TK Elevator 2020 yılında da “Carbon Disclosure Project” tarafından
onaylandı
TK Elevator, emisyonları azaltma, iklim risklerini azaltma ve düşük karbonlu
ekonomi geliştirme konusundaki çalışmalarıyla Carbon Disclosure Project (Karbon
Saydamlık Projesi) (CDP) tarafından da onaylandı. TK Elevator, 2020 yılında CDP
tarafından puanlanan toplam 9 bin 600 şirket arasından prestijli CDP “A” listesine
layık görülen birkaç yüksek performanslı şirketten biri oldu. Yüksek CDP puanı;
çevresel amaç ile eylemler, bunlarla ilgili şeffaflık ve yönetim konularında şirketin
liderlik konumunu pekiştirmeye devam ediyor.