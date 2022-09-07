TK Elevator, EcoVadis sürdürülebilirlik derecelendirmesinde Altın statüsünü aldı

ürünleri ve mobilite çözümleriyle hayatı kolaylaştırmaya odaklanan TK Elevator, şirketlerin tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik sürekli çabalarını dikkate alan EcoVadis tarafından yapılan değerlendirmede Altın statüsüne layık görüldü ve değerlendirmeye alınan tüm şirketler arasında ilk yüzde 5 arasında yer aldı.

TK Elevator; şirketleri “Çevre”, “İşgücü ve İnsan Hakları”, “Etik” ve “Sürdürülebilirlik ve Satın Alma” kategorilerindeki sürdürülebilirlik performanslarına göre yıllık olarak değerlendiren EcoVadis’in derecelendirmesinde tüm alanlarda oldukça iyi performans gösterdi. Şirket, özellikle karbon yönetimi uygulamaları açısından yaptığı çalışmalarla dikkat çekti.

2020 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli adımlar atan TK Elevator, iki yıl üst üste iklim koruması alanında CDP derecelendirme kuruluşu tarafından dünyanın en büyük iklim sıralamasında "A" notu aldı. 2021 yılında makine endüstrisindeki küresel Sustainalytics ESG sıralamasında da zirvede yerini buldu. 2022 yılı Mayıs ayında ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan TK Elevator; Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından doğrulanan yeni emisyon azaltma hedeflerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TK Elevator ESG Başkanı Dr. Paula Casares şöyle konuştu; “Sektörün pazar liderlerinden biri olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve sürdürülebilirliğin tüm alanlarda stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak önceliklendirilmesini sağlıyoruz. EcoVadis'in Altın derecesi de sürdürülebilirlik çabalarımızı daha da genişletmemiz için hem onaylamış hem de teşvik etmiş oldu."

Küresel Raporlama Girişimi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ISO 26000 dahil olmak üzere uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına dayanan kendi değerlendirme metodolojisini kullanan EcoVadis, bugüne kadar 160'tan fazla ülkede kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini yönetim sistemlerine dahil eden 90 binden fazla şirketi sürdürülebilirliğin entegrasyonu konusunda değerlendirdi.