TK Elevator çevre dostu çözümleriyle Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda yerini alıyor

Dünyanın lider asansör ve yürüyen merdiven şirketlerinden biri olan TK Elevator, Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olmaya hazırlanan ve Ekim ayında açılması planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda çevre dostu ve dijitalleşmiş çözümleri ile hem asansör ve yürüyen merdiven hem de servis ve bakım çözümleri ile yer alacak. Yolcularının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklere sahip ‘akıllı havalimanı’ olarak tasarlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda TK Elevator, 29 asansör ve 12 yürüyen merdiven olmak üzere toplamda 41 adet üniteyle hizmet verecek.

Her adımda sürdürülebilirliğe odaklanma

Bölge ve ülke ekonomisine önemli değer yaratacak Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda ürünleriyle yer almaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirten TK Elevator Türkiye CEO’su Artuğ Özeren, “Şehirleri ve binaları daha akıllı ve yaşanılası yerler haline getirmeye katkıda bulunan bir şirket olarak attığımız her adımda sürdürülebilirliği gözetiyor ve bu kapsamda enerji tasarruflu ürünlerin kullanımına büyük önem veriyoruz. Çukurova Havalimanı projesine sağladığımız bütün ekipmanlarımızın yeşil enerji sınıfında, yani çevre dostu olması bu sebeple bizim için ayrıca önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

TK Elevator, yılda 12 milyon yolcu hedefleyen Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda evolution ve synergy asansörlerinin sağladığı düşük kuyu dibi, düşük kuyu üstü ve esnek kabin ölçüleriyle maksimum kapasite sağlayarak alanların verimli kullanılmasına katkıda bulundu. Şirket ünitelerin servis ve bakımlarını da uzman ekipleriyle uzun yıllar boyunca kendisi yapacak.

TK Elevator’ ın havalimanında yer alacak olan ünitelerinin tümü uzaktan yönetim senaryolarına da uyumluluk gösteriyor. Şirketin ürünlerinin sahip olduğu gelişmiş kontrol sistemi sayesinde Çukurova Bölgesel Havalimanındaki tüm haberleşme, izleme ve alternatif senaryolara TCP/IP veya Scada kontrol sistemleri üzerinden ünitelerini entegre edecek. Bu da havalimanı kontrol sistemi üzerinden kesintisiz bir bilgi aktarımı ve izlenimi yapılmasını sağlayarak kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştıracak.

Proje tasarımından kuyu hazırlıklarına kadar profesyonel destek

TK Elevator, profesyonel ve deneyimli kadrosuyla, Çukurova Bölgesel Havalimanı projesinin en başından itibaren yakından takibi ile trafik hesaplarından proje dizaynlarına, yerleşimlerinden kuyu hazırlıklarına kadar projenin birçok noktasında en ince ayrıntıya kadar destek oldu. Verdiği bu teknik destek ile projenin uygun asansör ve yürüyen merdiven kuyu ölçüleriyle tasarlanmasını sağladı ve daha sonrasında oluşabilecek ihtimaller karşısında olası maliyetleri ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmalarla müşterisine destek sundu. Mimari ve proje ekibinin asansör kapasitelerini ve ölçülerini belirlemesinde de destek sunarak asansör ve yürüyen merdiven işleri ile ilgili tüm sorunlara çözüm ortağı oldu.