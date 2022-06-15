TİM’den Göknur Gıda’ya meyve-sebze mamulleri ihracatında birincilik ödülü

Türkiye’nin tarıma dayalı endüstrisinin önemli bir ayağı olan meyve ve sebze suyu sektörünün önde gelen şirketi Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye (“Göknur Gıda”), üretim ve ihracattaki başarısıyla ülke ekonomisine sunduğu katkılardan dolayı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından birincilik ödülü verildi. TİM’in 2021 verilerine göre 78.855.174 milyon dolarlık ihracat yapan Göknur Gıda’nın CEO’su Osman Aslanali, TİM Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Treni’nde birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Göknur Gıda Ceo’su Osman Aslanali: “Meyve, sebze ürünleri ve suları Türkiye’nin petrolü olabilir”

Göknur Gıda Ceo’su Osman Aslanali, Göknur’un TİM İhracatın Şampiyonları Ödüllerinde birincilik ödülü kazanması ile ilgili olarak, “meyve-sebze ürünlerinin Türkiye’nin petrolü olabileceğini” vurgulayarak şunları söyledi:

“Ülkemiz, sebze ve meyve üretiminde dünyanın 4’üncü ve 6’ıncı büyük üreticisidir. Gıdanın hem bugün hem de gelecekte stratejik önemde olduğu tarımsal sanayi sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Meyve sebze ziraatının ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu ve çok daha yüksek bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Meyve ve sebze sektörü tamamına yakını yerli kaynak kullanmak suretiyle ihraç edilebilir bir ürün üretmemize imkân veriyor. Ülkemiz coğrafyası gereği meyve ziraatı için çok uygun. Bu alanda ülke olarak üretim kapasitemizi artırmamız durumunda döviz gelirlerimizi de paralel olarak artırabileceğimizi düşünüyoruz. Örneğin; Yeni Zelanda süt ürünleri ihracatından yılda 20 milyar dolar gelir elde etmektedir, bu da o ülkenin ihracatınını 3’te birini teşkil ediyor. Uygun modellerle bu başarıyı ülke olarak meyve ve sebzede yakalayabilmemizin mümkün olduğuna inanıyoruz. Global pazarlarda sektörümüz ve Türkiye meyve sebze ihracatımız yükselişini sürdürmektedir. Dünya ticareti neredeyse sabit kalırken, Türkiye’nin meyve suyu ihracatı 2016 yılında 183 milyon dolarda 2021 yılında 473milyon dolara çıkarak 2,5 kat büyüdü.”

“Ülkemizin ziraattan gelen gücü ile global pazarlarda payımızı daha da artıracağız”

İstanbul Sanayi Odası’nın (“İSO”) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021” araştırması sonuçlarına göre 200. sırada ihracatta ise 68. sırada yer alan Göknur Gıda’nın tüm büyük meyve üretim bölgelerinde tesisler inşa ederek her türlü sebze ve meyveyi işleme gücüne sahip olduğuna dikkat çeken Osmanali, şöyle devam etti:

“Göknur Gıda olarak Dört farklı şehirde kurulu 10 fabrikamızda konsantreler ve püreler, sofralık taze meyve ve sebzeler, paketlenmiş meyve suları, meyve ve sebze üretimi esnasında elde edilen diğer yan ürünlerle birlikte 90’dan fazla katma değerli ürün ve yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarından temiz elektrik enerjisi de üretiyoruz. Mevsimlik ve geçici işçiler hariç 850 çalışanıyla ve günlük 7.200 ton meyve işleme, 1 milyon litreden fazla meyve suyu dolum kapasitesiyle ülkemizin en büyük üreticilerindeniz. Yenilikçi ürünlerle Türkiye’nin sektöründe lideri, dünyanın bilinen ve tercih edilen firması olma vizyonuyla faaliyet gösteren Göknur Gıda olarak 20 yıldır üretimimizin %80’den fazlasını dünya pazarlarına ihraç ediyor, 25 yıldır istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Göknur’un ihracatı, 85 ülkede 470 kurumsal müşteriye, yani Dünya’nın büyük bölümüne ulaşıyor. Satışlarımızın büyük bir kısmı Amerika, Avrupa, Uzakdoğu gibi gelişmiş ve ekonomileri büyüyen ülkelerde global ve kurumsal şirketlere yapıyoruz. Göknur olarak gelirlerimizin büyük bölümünün ihracattan gelmesi, şirkete kur krizlerine karşı doğal koruma sağlıyor. 2021 yılında şirketimizin satış hasılatı bir önceki yıla göre %70, iki yıl öncesine göre yaklaşık 3 kat artarak 2 milyar TL oldu. Ülkemizin ziraattan gelen gücü ile dünya pazarlarından daha fazla pay almak için çalışmaya devam edeceğiz.”