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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Yüzde 7 seçim barajı ‘temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak'
TİM Başkanı İsmail Gülle 90. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın Açılış Töreninde konuşuyor
3-12 Eylül tarihlerinde yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı ve 9-11 Eylül tarihleri arasındaki Dünya Belediyeler Birliği UCLG) Kültür Zirvesi kapsamında etkinlikler gerçekleşecek. İzmir Enternasyonal Fuarı bugün 90. kez kapılarını açacak
İş Dünyası 03.09.2021, 20:55 03.09.2021, 20:57
????Canlı Yayın “90. İzmir Enternasyonel Fuarı Açılış Töreni" @ticaret Bakanımız Sn. @mehmedmus’un teşrifleriyle @turkihracat @egeihracatci @ief_official #TürkiyeİhracatlaYükseliyor https://t.co/tPefSAEjrJ— İsmail Gülle (@ismail_gulle) September 3, 2021