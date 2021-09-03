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TİM Başkanı İsmail Gülle 90. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın Açılış Töreninde konuşuyor

3-12 Eylül tarihlerinde yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı ve 9-11 Eylül tarihleri arasındaki Dünya Belediyeler Birliği UCLG) Kültür Zirvesi kapsamında etkinlikler gerçekleşecek. İzmir Enternasyonal Fuarı bugün 90. kez kapılarını açacak

İş Dünyası 03.09.2021, 20:55 03.09.2021, 20:57
TİM Başkanı İsmail Gülle 90. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın Açılış Töreninde konuşuyor

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