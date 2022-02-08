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Tim Başkanı Gülle: Değerlerimizi Dünyaya Tanıtıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde, Türk ihraç ürün ve sektörlerinin dünya çapındaki bilinirliğini artırmak amacıyla, BBC World News ile iş birliğine gitti. Buna göre; BBC World News, Gıda&Tarım, Tekstil&Mücevher, ve İnovasyon&Teknoloji konularında belgesel niteliğinde 3 yapım hazırladı. Türkiye’nin ihraç ürünleri, filmler aracılığıyla BBC’nin 4 kıtadaki 1 milyara yakın izleyicisine tanıtılıyor.

İş Dünyası 08.02.2022, 19:46 08.02.2022, 19:50
Tim Başkanı Gülle: Değerlerimizi Dünyaya Tanıtıyoruz

TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracatımız arttıkça hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz. 2021:de 224 milyar dolaı aşarak dünyada bir üst lige çıktık. 2022 yılında 250 milyarı aşarak çıtamızı her yıl arttırıyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak adına gerek sektörel gerekse ‘Made in Türkiye’ markası özelinde yapılan her tanıtım çalışması oldukça önem arz ediyor. İhracatımızın pazar payında yüksek oranlara sahip olduğu ülkelerde, hem de yükselen pazarlarda tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ülkemizin dünyaya açılan değerlerini dünyaya tanıtıyoruz” dedi.
 

Pandemiye rağmen 2020 yılını ihracatta kırılan rekorlarla kapatan Türkiye, 2021’de Dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdı. Küresel tedarik zincirindeki kırılmayı başarılı bir şekilde değerlendiren Türk ihracatcısı, 2021 yılında 2022 yılı hedefini bir yıl öne çekerek 224 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Dünya fındığının yüzde 70’i Türkiye’den

Bu başarıda büyük paya sahip sektörlerden gıda ve tarım uluslararası ticarette de önemli yer tutuyor. Gıda ve tarım sektörü 2021 yılında 22.5 milyar doları aşan ihracatı ile dünyada önemli bir tedarikçi olduğunu gösterdi. 180’den fazla ülkeye Türk tarım ve gıda sektörü bir çok ürünü ile de liderliğini sürdürüyor. Türkiye yıl boyunca güçlü gıdalar, ham maddeler ve organik ürünler üreten dünyanın en iyi tarım ekosistemlerinden bazılarına sahiptir. Dünyanın en büyük fındık, yaş ve kuru incir, kayısı, üzüm ve bulgur üreticisidir. Çikolatalı şekerlemenin gizli maddesi olan fındık, Türkiye dünya çapında 150 ülkeye ihraç ediyor ve dünya fındıklarının %70'ini oluşturuyor.

1 milyara yakın izleyiciye ulştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türk ihraç ürün ve sektörlerinin dünya çapındaki bilinirliğini daha da artırmak amacıyla üç sektörün yükselişine dikkat çekmek için harekete geçti. Bu kapsamda da BBC World News ile iş birliğine gidildi. Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Afrika, Asya Pasifik, Orta Doğu, Güney Asya’da 1 milyara yakın izleyiciye ulaşan BBC World News ekipleri; Gıda&Tarım, Tekstil&Mücevher ve İnovasyon&Teknoloji konularında belgesel niteliğinde 3 yapım hazırladı. Serinin ilki olan Tekstil&Mücevher sektörünün tanıtım yayını 1 milyar izleyiciye ulaştı.

Gıda ve tarım sektörünün anlatıldığı ikinci film de, Şubat ayı başında BBC World News izleyicileriyle buluştu. Şemsa Denizsel ve Duygu Elekdar’ın da yer aldığı tanıtım filminde kuru-yaş meyve, zeytin-zeytinyağı, hububat-bakliyat, fındık sektörleri mercek altına alınırken, yaş-kuru üzüm, kiraz, incir domates, salatalık ve kaysı gibi ürünlere de yer verildi.

“Tanıtımlar ihracatımız için çok önemli”

Hedef pazarlarda ihraç sektör ve ürünlerin tanıtımı anlamında tüm global iletişim projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracatımız arttıkça hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz. 2021’de 224 milyar doları aşarak dünyada bir üst lige yükseldik. Bu yıl 250 milyar doları aşarak önümüzdeki yıllara hedefimizi emin adımlarla yükseltiyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak adına, gerek sektörel gerekse ‘Made in Türkiye’ markası özelinde yapılan her tanıtım çalışması oldukça önem arz ediyor. Özellikle pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, ülkemize önemli bir fırsat zemini sağladı. Bu durumu iyi değerlendirmek için hem ihracatımızın halihazırda pazar payında yüksek oranlara sahip olduğu ülkelerde hem yükselen pazarlarda tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ülkemizin dünyaya açılan değerlerini dünyaya tanıtıyoruz. BBC World News ile gerçekleştirdiğimiz proje de bu çalışmalarımızın bir ürünü” dedi.

#ismail gülle #TİM #ihracat #gıda #Tarım #Teknoloji #İNOVASYON
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