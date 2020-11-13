TİM Başkanı Gülle: 2021 ihracatta yıldız senemiz olacak

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye’de tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefi doğrultusunda ihracatçıların sorunlarını ve taleplerini dinlemek ve destek vermek üzere ‘TİM Bölgesel İstişare Toplantıları’ düzenlemeye devam ediyor. Sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıya TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İMMİB Koordinatör Başkanı Tahsin Öztiryaki, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri ve ihracatçı birlikleri başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Pandemide bizler açısından sevindirici olan ihracatın çok kısa zaman içerisinde toparlanmış olması. Bu bizler açısından çok mutluluk verici ve çok takdire şayan. İhracatçılarımız Ekim ayında 17,3 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladı. İstanbul’un bu rekorlara katkısı çok büyük. Ekim ayında, 7 milyar dolarlık ihracatla İstanbul, aylık ihracatımızın yüzde 40’ından fazlasını, tek başına gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız ay,İMMİB Genel Sekreterliğimizin ihracatı, yüzde 11,5’lik artışla, 4 milyar 680 milyon dolara ulaştı. Aylık ihracatımızın yüzde 29’undan fazlası, İMMİB bünyesindeki ihracatçılarımız tarafından gerçekleştirildi” dedi.

“İMMİB İhracatın öncüsü olmaya devam ediyor”

“Ülkemiz ihracatının lokomotifi İstanbul, İstanbul ihracatının öncüsü ise, İMMİB üyeleri olmaya devam ediyor” diyen Gülle, “Ocak-Ekim döneminde, İMMİB tarafından en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 3 milyar 48 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 536 milyon dolarla Almanya,1 milyar 698 milyon dolarla ABD oldu. Yine İtalya, İsrail, İspanya, Fransa ve Romanya’ya; İMMİB bünyesinde gerçekleşen ihracatımız aynı dönemde, 1 milyar doları aştı. Pandemiden oldukça etkilenen bu ülkelere, başarılı bir ihracat performansı gerçekleştiren Birliğimizi yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. İMMİB bünyesinde bulunan Kimyevi madde ve mamulleri, Elektrik elektronik, Demir ve demir dışı metaller, Çelik, Mücevher ve Madencilik sektörlerinin pandemiye rağmen son derece başarılı olduğunu belirten Gülle şunları söyledi: “Yılın ilk 10 aylık döneminde İMMİB bünyesinde;Kimyevi Madde ve Mamulleri 9,7 milyar dolara, Çelik ihracatımız 6,1 milyar dolara, Elektrik ve elektronik ihracatımız 8,9 milyar dolara, Demir ve demir dışı metal ihracatımız 6,5 milyar dolara, Madencilik ürünleri ihracatımız 2,6 milyar dolara, Mücevher ürünleri ihracatımız ise 2,9 milyar dolara ulaştı. Mücevher ihracatçılarımızın, ekim ayında geçen yılın aynı ayına oranla, ihracatını dolar bazında yüzde 168 artırması, bizleri sevindiren bir başka gelişme oldu.Çelik ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7, Madencilik ürünleri ihracatı yüzde 4,3, Elektrik-elektronik ihracatı ise yüzde 4,4 arttı. Mücevher sektörümüzün de dahil olmasıyla, İMMİB Genel Sekreterliğimiz, 2020 yılının Ekim ayında en fazla ihracat yapan 10 sektörün 5’ini bünyesinde barındırmış oluyor. Genel Sekreterliğimizin ihracatı ise,yılbaşından bu yana 36 milyar doları aştı. Bu rakam, aynı dönemde toplam ihracatımızın, yüzde 29,3’üne tekabül ediyor. Gurur verici rakamlara ulaşılmasını sağlayan tüm ihracatçılarımızı, gayret ve çabalarından ötürü, yürekten tebrik ediyorum.2020 yılının son iki ayında da, İMMİB Genel Sekreterliği bünyesindeki ihracatçılarımız, Türk ihracatının lokomotifi olmaya devam edeceklerdir ve ülkemizi ihracatta yıldız senemiz olacağına inandığımız 2021 yılına emin adımlarla taşıyacaktır.”

“12 günde 301 milyon dolarlık ihracat yaptık”

Geçtiğimiz yıl 8,2 milyar dolar ihracat yapan çok zengin ve çok çeşitliliği olan bir birlik olduklarına dikkat çeken İMMİB Koordinatör Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Geçtiğimiz dönem yaptığımız ihracat rakamını inşallah bu sene yapacağız ve bir miktarda aşacağız diye düşünüyoruz. En son 1-12 Kasım rakamları önümüzdeki günleri kapsayacağı için çok önemli ve yüzde 17’lik bir artışla 12 günde 301 milyon dolar bir ihracat yapmışız. İnşallah bu artış önümüzdeki aya da, ayın diğer zaman dilimine de yansır. Biz bütün birliklerle beraber 9 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İhracatçıya kredi desteğini artırdık”

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ise şunları söyledi: “Biz 2020 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemi ile mukayese ettiğimiz durumda ihracata sağlamış olduğumuz desteği yüzde 5 olarak artırdık. Yaklaşık olarak toplam 37,9 milyar dolarlık destek sağladık. Bunun 24,5 milyar doları kredi ve 13,5 milyar doları da sigorta desteği oldu. Ekim ayında ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve inşallah rekor kırmaya hep birlikte devam edeceğiz.”