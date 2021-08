Ticket Restaurant Edenred’de üst düzey atama

Ticket Restaurant markası ile Türkiye’yi ilk kez yemek kartı iş modeli ile tanıştıran sektörün öncüsü Edenred Türkiye’de önemli bir atama gerçekleşti. 20 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri alanında çalışan Şirin Aktaş, Edenred Türkiye’nin yeni Bilgi Teknolojileri Direktörü oldu.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamış olan Şirin Aktaş, şu an Özyeğin Üniversitesi Teknoloji, Toplum, Tasarım Bölümü’ndeki doktorasına “FMCG’de Dijital Dönüşüm, İnsan Robot Etkileşimi” alanındaki çalışmaları ile devam ediyor.

Kariyerine 2000-2005 yılları arasında Garanti Teknoloji’de Ağ ve Telekomünikasyon Mühendisi olarak başlayan Aktaş; farklı ülkelerde presales, proje yönetimi, büyük müşteri yönetimi, ürün yönetimi, uygulama mimarı gibi çeşitli alanlarda IT Yöneticiliği yaparak deneyim kazandı. Garanti Teknoloji’nin ardından 3 yıl boyunca Satış Öncesi Uzmanı ve Kıdemli Proje Müdürü olarak Koç.net’te çalışan Aktaş, 2008 yılında Kıdemli İş Analisti olarak Turkcell’de göreve başladı. Kariyerine İş Mimarı ve Hizmet Destek Çözümleri Müdürü pozisyonlarında devam eden Şirin Aktaş, 2013 yılında Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak Unilever’de çalışmaya başladı. Unilever’de hem bölgesel hem de global tarafta farklı rol ve sorumluluklar alarak kariyerine devam eden Aktaş; 2018 yılında Türkiye, Orta Asya ve İran’dan sorumlu Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak atandı ve bölgesinde veri odaklı bir dijital şirket olma dönüşümüne liderlik etti.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Şirin Aktaş, bilim ve teknolojinin toplumun her kesiminde yayılması için gönüllü hizmetlerde de bulunuyor. Kadınların teknolojideki yerini artırmak için IDC Women In Technology, Women in Games, GelecekDahaNet, BizBizze gibi topluluklardaki çalışmalara gönüllü olarak destek veriyor. Aktaş, çocukların bilim ve teknoloji dünyası ile daha erken tanışması için Bilim Kahramanları Derneği üyeliği, First Lego League jüri üyeliği, Yeniçarahori STEM Köyü teknoloji danışmanlığı ile dijital oyun tasarımı ve kodlama eğitmenliği gibi çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Aktaş, aynı zamanda gençlerin 21. yüzyıl becerilerine sahip, üretken ve duyarlı bir dünya vatandaş olarak yetişmeleri için TOG, GDN, Embark gibi topluluklarda mentorluk hizmeti de veriyor.