Ticket Restaurant Edenred B2B Excellence Awards’ı almaya hak kazandı

Yemek kartı sektörünün öncüsü Ticket Restaurant Edenred, Marketing Türkiye’nin Kuantum Araştırma ile birlikte “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları”nı belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği ve Deloitte danışmanlığında gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre yemek kartı kategorisinde ödüle layık görüldü. B2B şirketlerin çalışmalarını değerlendirmek amacıyla Türkiye’de ilk defa yapılan ve 12 ilde 2 bin 800 işletmeyle görüşülen araştırma kapsamında B2B Excellence Awards’ı almaya hak kazandıklarını belirten Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, kendi sektörlerinde “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortağı” olarak seçilmekten gurur duyduklarını söyledi. Ticket Restaurant Edenred Yemek Kartı ile Türkiye’yi ilk kez yemek kartı hizmetiyle tanıştıran Edenred Türkiye’ye bir ödül de Marketing Türkiye’nin Kuantum Araştırma ile dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden Deloitte’in katkısıyla gerçekleştirdiği araştırmadan geldi. 15 kategoride dört ana ve dokuz alt kriterde yapılan araştırma sonuçlarına göre B2B Excellence Awards’ı almaya hak kazanan Edenred Türkiye, yemek kartı sektöründe “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortağı” seçildi. “Ödüllerimiz Edenred Türkiye olarak başarılarımızı perçinliyor” Araştırma kapsamında “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortağı” olarak seçilmekten dolayı gurur duyduklarını belirten Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, “Edenred Türkiye olarak yemek kartı sistemimizle B2B Excellence Awards’ı almaya hak kazandık. Kazandığımız her ödül başarılarımızı perçinliyor ve bizi daha da iyi işler üretmek adına motive ediyor. Ticket Restaurant Edenred olarak şirketlere sunduğumuz yemek kartı sistemimiz ile işverenlere yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu sağlıyoruz.Şirketler bu sayede neredeyse yemek gideri kadar tasarruf ederek kaynaklarını doğru şekilde yönetiyor, böylelikle verimlilikleri de artıyor. Bu sistem tasarruf adına ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor. Tüm bu avantajlı çözümlerimizin meyvelerini ödül olarak toplamak ise bizi çok mutlu ediyor” açıklamasında bulundu. “Şirketlere tasarruf ettiren akıllı çözümler sunuyoruz” B2B Excellence Awards töreni öncesinde gerçekleşen B2B Marketing & Management Summit’te konuşmacı olarak yer alan Edenred Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Zeynep Ege Dura, ülkemizdeki şirketlerin büyük çoğunluğunun tasarruf sağlayabileceği yöntemlerin tam olarak farkında olmadıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti; “Tüm dünyada ve ülkemizde COVID-19 salgınının gerek toplum sağlığına gerekse ülke ekonomilerine olumsuz etkilerini yaşadığımız oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte şirketlerin etkin ve verimli yönetilmesi için tasarruf belki de her zamankinden çok daha önemli hale geldi. Yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki, ülkemizdeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu tasarruf sağlayabileceği yöntemlerin hala tam olarak farkında değil. İşte biz Edenred olarak tam da bu noktada, özellikle kriz anlarında şirketlere tasarruf ettiren akıllı çözümler geliştirerek ‘iş hayatınızın her gününde yanınızdayız’ mottomuzu hissettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” Ticket Restaurant Edenred yemek kartı pazarında lider Her geçen yıl yeni nesil teknolojilerle geliştirdikleri yemek, akaryakıt, market ve hediye kartı gibi akıllı çözümleriyle şirketlerin kaynaklarını çok daha etkin ve verimli şekilde yönetmelerine katkıda bulunduklarını belirten Dura, “Sunduğumuz yüksek vergi tasarrufu, cazip indirimler, kampanyalar ve sadakat uygulamalarıyla maddi kaynak tasarrufu sağlıyoruz. Dijitalleşme yatırımlarımızın bir sonucu olan operasyonel kolaylık sayesinde ise iş gücü ve zamandan çok ciddi tasarruf sağlıyoruz. Edenred olarak dünyada yemek kuponu hizmetinin mucidiyiz. Türkiye’ye de bu sistemi getiren ilk şirketiz. Bugün Türkiye’de 25 bin kurumsal müşterimizin, 1,5 milyonu aşkın kart sahibine, 45 bin kafe ve restoranda Ticket Restaurant Yemek Kartı ile hizmet veriyoruz. Geçen yıl Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, Türkiye’de Ticket Restaurant Edenred olarak yemek kartı pazarında lideriz” şeklinde konuştu.