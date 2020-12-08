Ticket Restaurant Edenred, 2021’de inovasyon yatırımları ile yine ilklere imza atacak

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile Türkiye’yi ilk kez yemek kartı hizmetiyle tanıştıran Edenred Türkiye, 2020 yılında dijitalleşme yatırımlarını iki katına çıkardı ve pandemiye rağmen çift haneli büyüme gerçekleştirdi. 2021 yılında yemek kartı pazarındaki liderlik konumunu sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, dijitalleşme ve inovasyon yatırımlarına hız kesmeden devam ederek sektörde yine ilklere imza atacaklarını açıkladı. Şirketlere tasarruf ettiren akıllı çözümler geliştiren bir fintech şirketi olarak yol aldıklarını vurgulayan Boztepe, 2021 yılında KOBİ penetrasyonunu genişleterek özellikle Anadolu’daki şirketlerde vergi tasarrufu ve tasarruf bilincini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında şirketlere tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştıran ve çalışan mutluluğuna imkan tanıyan Edenred Türkiye, 2020 yılında pandemiye rağmen çift haneli büyüme yakaladı. 2020’de dijitalleşme yatırımlarını ikiye katlayan şirket, 2021 yılında da dijitalleşme ve inovasyon alanlarına artan bir ivmeyle yatırım yapmaya ve KOBİ’ler başta olmak üzere şirketlerde tasarruf ve çalışan yan hakları bilincinin artması için çalışmaya devam edecek.

Sektörde ilklere imza attı, pandemiye rağmen büyüdü

2020 yılında pandemi dolayısıyla yemekhanesi olan, catering hizmeti alan ve kendi mutfağında yemek yaptıran şirketlerin hijyen kaygısıyla yemek kartı kullanımına yöneldiğini ve Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanımının arttığını belirten Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, “Geçtiğimiz yıl QR kodla ödeme, 2020 yılında ise pandemi döneminde NFC teknolojili EdenredPay ve Dijital Kart gibi dijital ödeme çözümlerimizi kullanıcılarımızla buluşturduk. MyEdenred ve EdenredPay uygulaması yüklü yeni nesil yazar kasaların birbiriyle temassız olarak haberleşmesini sağladık. Bu teknoloji sektörde bir ilk olarak Ticket Restaurant Yemek Kartı'nda hayata geçti. Böylelikle müşterilerimizi kart taşıma, kullanma veya karta sürekli temas etme gibi eski alışkanlıklar, kargo temaslı süreçler ve kartı unutma endişesinden kurtardık. QR kod ile ödeme sayesinde bu süreçleri rafa kaldıran çözümlerimiz pandemi döneminde temassız ve hijyenik olma özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edildi ve mobil temassız ödeme sistemlerimiz ile ödeme yapma oranları bu dönemde 2019 yılına göre yüzde 100 artarak iki katına çıktı. Bu yıl, kriz dönemlerinin kilit noktası olan “tasarruf” konusunda şirketleri bilinçlendirmek adına daha yoğun çalışmalar yaptık. Yeni normal süreç ile uzaktan çalışma düzeninde de yemek hakkının devam etmesi gereken bir yan hak olduğu bilincini artırarak çalışanların da yanında olduk. Bu dönemde işletmelere bir nebze olsun destek olabilmek adına, iş birliğinde olduğumuz küçük esnaf için normalde 30 gün olan ödeme vademizi bazı aylarda 7 güne çektik. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda zorlu şartlara rağmen yılı çift haneli büyüme ile kapatıyoruz” şeklinde konuştu.

Fintech şirketi olma yolunda dijitalleşme ve inovasyon yatırımları artacak

Edenred Türkiye, Türkiye'de 25 bini aşkın kurumsal müşterisinin 1,5 milyonu aşkın çalışanına yaklaşık 45 bin anlaşmalı restoran ve kafede Ticket Restaurant Yemek Kartı ile hizmet veriyor. Ülkemizde yaklaşık 30 yıldır yemek kartı pazarına öncülük ettiklerini ifade eden Selçuk Boztepe, 2021 yılında da yemek kartı pazarındaki liderliği sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu; “Edenred Türkiye olarak dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz ve bu alanlardaki yatırımlarımızla sektörümüzde de farklılaşıyoruz. 2020 yılında yatırım bütçemizin yüzde 80’ini inovasyon ve dijitalleşme çalışmalarımıza ayırdık. 2021 yılında da yapay zeka, dijitalleşme ve inovasyon yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Yemek kartı şirketinden fintech şirketine dönüşme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“Online satış süreçlerimiz ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz”

Boztepe, “2020 yılında akaryakıt çözümümüz Ticket Car’ın evraksız, zahmetsiz, kredi onayı gerekmeyen, online satış platformunu hayata geçirdik. Online satış platformumuz sayesinde şirketler başvurdukları gün içinde akaryakıtlarını alabilir duruma geliyor. 2021 yılında da Ticket Restaurant Yemek Kartımızın mevcut online satış platformu ve altyapısını günümüz trendlerine göre geliştirerek daha kullanıcı dostu bir tasarıma dönüştüreceğiz. Ayrıca üyelerimiz ve kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla bizim için oldukça önem taşıyan operasyonel mükemmellikte tüm süreçlerimizi daha hızlı ve daha kolay yapmak üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Yeni projelerimizi ve uygulamalarımızı hayata geçireceğiz”

Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin beklentilerine uygun inovatif çözümler ürettiklerini belirten Selçuk Boztepe, yakın dönemde üye işyerlerinin hayatını kolaylaştırmak ve onlara daha çok fayda sağlamak ve maliyetlerini düşürmek için yeni POS projeleri ve uygulamalar hayata geçireceklerini açıkladı.

“KOBİ’lere yüksek tasarruf imkanı sunuyoruz”

Edenred Türkiye’nin temel hedeflerinin başında, KOBİ’lerin dijital dönüşüm sürecinde çözüm ortağı olmak ve yenilikçi çözümlerinin sağlayacağı avantajlardan yararlanmalarını sağlamak yer alıyor. Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık yüzde 98’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu hatırlatan Boztepe, “Edenred Türkiye olarak sunduğumuz Ticket Restaurant Yemek Kartı ve Ticket Car Akaryakıt Çözümleri, KOBİ’lerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesine, maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmesine ve tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Ancak KOBİ’ler yemek kartı uygulamasına geçerek vergi indiriminden faydalandıklarında ne kadar yüksek oranlarda tasarruf sağlayacaklarını tam olarak bilmiyorlar. Ülkemizde yemek kartı kullanım penetrasyonu hala yüzde 12-13 seviyelerinde. Ipsos ile yaptığımız araştırmaya göre, bugün KOBİ'lerin yüzde 40'ı yemek ödemesini çalışanlarına nakit olarak elden yapıyor. Oysa yemek kartı sistemimizde şirketler; SGK işçi primi, işveren primi, gelir vergisi, damga vergisi ve KDV istisnasına tabi oluyor. Bu vergi istisnaları işverenlere yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu avantajı sağlıyor. Bu da çalışan başına yılda 6.000 TL’ye varan tasarruf anlamına geliyor. Yani şirketler, neredeyse yemek gideri kadar tasarruf ederek kaynaklarını doğru şekilde kullanmış ve verimliliklerini yükseltmiş oluyor. Biz de bu noktada, tasarrufa belki de en çok ihtiyaç duyacağımız yıllardan biri olan 2021’de özellikle Anadolu’daki KOBİ’ler başta olmak üzere şirketlerde tasarruf ve vergi tasarrufu bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda KOBİ penetrasyonunu daha da artırmaya odaklanacağız” açıklamasında bulundu.

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