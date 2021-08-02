Ticaret Bakanlığı’ndan 678 firmaya ‘dahilde işleme izin belgesi’

Ticaret Bakanlığı’nın, 2021 yılı Haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri bugünkü Resmi Gazete’de açıklandı.

27 İPTAL VAR

Listeye göre, 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 10 yurt içi satış ve teslim, 2 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 27 oldu.

‘DAHİLDE İŞLEME’ NE İŞE YARIYOR?

Dahilde işleme, ihraç ürünlerinde dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir tür gümrük rejimi.