Ticaret Bakanlığı, mobilyacıların MDF, kontrplak, sünger, boya sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Mobilya Sektörü İhracatı ve Girdi Tedariki” konulu online toplantı, İstanbul, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçı birlikleri ile 36 bin mobilya üreticisini temsilen sivil toplum kuruluşları, firma temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıda, Türkiye mobilya sektörünün ihracat kanalında yaşadığı güncel gelişmeler ve ihracatı artmak için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İhracat Genel Müdürlüğü mobilyacıları dinledi

Toplantı kapsamında açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, dış ticaret fazlası veren mobilya sektörünün ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağladığını ve bakanlığın özel önem gösterdiği alanlardan olduğunu kaydetti. Bakanlık ile sektör arasındaki dinamik ilişkinin iş ve ihracat süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürümesine neden olduğuna da işaret eden Ağar, sektörün taleplerini dinledi ve mart ayında da aynı şekilde toplantının ikinci ayağının yapılması ricasında bulundu.

MDF ihracatına kısıtlama istediler

Toplantıda İstanbul, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçı birlikleri, Türkiye’nin MDF üretiminde dünya ikicisi, yonga levha üretiminde ise dünya dördüncüsü olduğunu aktararak pandemi nedeniyle mobilya ve beyaz eşya tüketiminde dünya genelinde yaşanan artışın MDF ve Suntalam tedarikinde sorun oluşmasına neden olduğunu söyledi. Bu noktada yaşanan sorunun minimize edilmesi için MDF ve kontrplak ihracatına kısıtlama getirilmesini ve iç piyasaya verilen miktarın arttırılması önerisinde bulunuldu.

Petrokimya yatırımının artması mobilyacıyı rahatlatabilir

Türk mobilya sektörünün ihracatçı birlikleri ve sektör derneklerinin dikkat çektiği ve çözüm önerisi sunduğu bir diğer konu ise sünger ve boya malzemeleri oldu. Petrokimya ürünlerinin yüzde 12’sinin Türkiye’den, yüzde 88’inin ise AB ve Çin’den karşılandığına işaret eden Türkiye mobilya sektörü temsilcileri, sünger ve boya malzemelerinde yaşanan fiyat artışının önüne geçmek için petrokimya tesislerine yatırım yapılmasını istedi.

İhracatı kayda bağlı ürün listesi oluşturulacak, Ticaret Bakanlığına iletilecek

İhracatı kayda tabi olan tomruğun basit işlem görmek suretiyle ihracının kayda tabi olmadan yapılabildiğinin dile getirildiği toplantıda, Ticaret Bakanlığı’nın bu konuda önlem alması gerektiği karara bağlandı. Dikkat çekici bir diğer talep ise hammadde tedariki için lojistik hatların, deniz, hava ve karayolu olarak kurulması şeklinde oldu. İşletme finansmanı konusunda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar’a iletilen talep ise “Firmaların işletme kredi faizleri makul seviyeye çekilerek kısa ve orta vadeli yatırımlar ivedilikle başlamalı” şeklinde oldu.

Türkiye’nin mobilya ihracat potansiyeli 10 milyar dolar

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye mobilya sektörünün ihracat potansiyelinin 10 milyar dolar olduğunu kaydetti. Güleç şunları söyledi: “Mobilya sektörü hammadde tedarikçisi paydaşları ile büyüyen bir sektör olup bu nedenle de sektördeki ölçek sorununun bir an önce çözüme kavuşması gerekmektedir. Aynı zamanda da fırınlanmamış hiçbir kereste ürününün ihracatı yapılmamalıdır. Türkiye mobilya sektörünün 10 milyar dolar ihracat potansiyeli mevcut. 27 Nisan-02 Mayıs tarihlerinde Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı İstanbul’da iki fuar merkezinde eş zamanlı düzenlenecek. Bu fuar, gücümüzü göstermek ve yeni iş bağlantıları oluşturmak için son derece önemli. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı bir milat olarak kabul edip düzenli bir şekilde tekrarlamalıyız. Bu sayede her sene mobilya ihracatımız var olan ihracatın üzerine artı 1 milyar dolar gelecek şekilde artacaktır.”