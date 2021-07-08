TİAD Genel Kurul Toplantısı yapıldı, Güven Güngör yeniden TİAD Başkanı seçildi

Romanya’da, Türk İş Adamları Derneği (TİAD) 17. Olağan Genel Kurul toplantısının 7 Temmuz 2021 tarihinde Bükreş’te yapılacağı açıklanmıştı.

1993 yılında kurulan, politik olmayan ve kar amacı gütmeyen bir sivil özel toplum kuruluşu olan Türk İş Adamları Derneği (TİAD), elektrik-elektronik, kimya ve plastik, taşımacılık, makine imalatı, sanayi, ticaret, finans-bankacılık, gıda, konfeksiyon, turizm, inşaat ve buna benzer bir çok alanda faaliyet gösteren üst düzey Türk şirketlerinden oluşuyor. Dernek, Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak temeli üzerinde bir çok alanda faaliyet gösteriyor.

Gerçekleştirilen TİAD Genel Kurulunda Güven Güngör yeniden başkan seçilirken, derneğin yönetim kurulu da şekillendi.

Yönetim Kurulu:

Güven Güngör (Yönetim Kurulu Başkanı) - Transcom SA

Ali Rıza Koska (Radacini Motors SRL)

Ahmet Hamdi Demirel (AHD GBD Consultants SRL)

Metin Doğan (Naturel Energy SRL)

Naci Kanbay (Turkrom SA)

Hasan Delipalta (Sab Textile SRL)

Serhan Yazıcı (Delta Aliminium SRL)

Hüseyin Aykol (Anadolu Otomobil SRL)

Adem Tosun (Ena Farma SRL)

Mustafa Gafuroğlu (Alsim Alarko SRL)

Burçin Atakan (Ernst&Young SRL)

Tolga Er (Ekol International Logistics SRL)

Alper Yollu (Per-la Com International SRL)

Ali İslambay (Sterk Plast SRL)

DENETLEME KURULU

Doğan Yalçınkaya

Gökhan Sönmez

Ozan Özcelikli

Eren Çolakoğlu

Serkan İçenoğlu

Şenoll Özkan

DİSİPLİN KURULU

Ertan Demirhan

Ercan Çömlekci

Orhan Nacar

Levent Oruç

Civan Öztürk

Mehmet Fazlıoğlu





TİAD Başkanı Güven Güngör, dernek üyelerine Genel Kurul öncesi şu mesajı yayınlamıştı:

“Yönetim Kurulumuz’un 8 Haziran 2021 tarihli kararına istinaden, Derneğimiz 17. Olağan Genel Kurulu’nu, Büyükelçimiz Sayın Füsun Aramaz’ın teşrifleri ile, 7 Temmuz 2021, Çarşamba günü, saat 18:00’da, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası (CCIR), Aurel Ghibuțiu Salonu’nda düzenleme kararı aldığımızı sizler ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.

TİAD’ın gelenekselleşmiş kurumsal ve demokratik Genel Kurul yapısına uygun şekilde düzenlemeye özen gösterdiğimiz bu toplantımız, elbette her bir Üyemizin değerli katılım ve katkılarıyla asıl rolünü yerine getirebilecektir. Bu güzide kurumumuzu bugün olduğu noktadan daha ileriye taşıyabilmek ancak siz değerli TİAD Üyelerinin görüş, öneri, ve yönlendirmeleri sayesinde mümkün olabilecektir. Yönetim Kurulumuz, siz değerli Üyelerimizin beklentilerini algılayamadan başarılı bir yönetim sergileyemeyeceği gerçeğinin farkındadır.

Bu beklenti ve yönlendirmelerin en verimli ve en üst düzeyde iletileceği ortam ise Derneğimizin en üst yönetim organı olan Genel Kuruldur. Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususları gözeterek, 7 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz 17. Olağan Genel Kurulumuzu, tüm TİAD Üyelerimiz ile bir arada, demokratik bir ortamda sizlerin değerli katkılarını alarak düzenlemekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, teşriflerinizi istirham ederiz.”