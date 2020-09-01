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THY, pilot maaşlarında yüzde 50 kesintiye gidecek
Hava-İş ile THY arasında yapılan protokole göre pilotların ücretinde yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35 kesintiye gidilecek. Ücret kesintisi 2021 sonuna kadar geçerli olacak. Protokole göre, işten çıkarma olmayacak.
İş Dünyası 01.09.2020, 09:10
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Pandemi sürecinin etkileri devam ederken Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile THY arasında protokol imzalandı.
Buna göre pilotlarda yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35, diğer personelde yüzde 30 ücret kesintisine gidilecek.
NTV’nin haberine göre, ücret indirimi 2021 sonuna kadar geçerli olacak ancak her 6 ayda bir çalışanlar lehine gözden geçirilecek.
THY personelinin toplu iş sözleşmesi ile daha önce kazanmış olduğu diğer tüm haklar korunacak.
Protokol ile THY’de işten çıkarma olmayacak, kısa çalışma ödeneği uygulanmaya devam etmeyecek, zorunlu ücretsiz izin de olmayacak.
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