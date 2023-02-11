THY DEPREMZEDELER İÇİN 1000 KONUT İNŞA EDECEK

Afetin ilk gününden bu yana depremzedeler için tüm imkanlarını seferber eden Türk Hava Yolları'nın (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde müjdeli bir paylaştı.



Bolat, afet bölgesinde belirlenecek bir noktaya 1000 konutluk THY mahallesi inşa etmek istediklerini duyurdu.



THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, "Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşaa etmeyi düşünüyoruz" dedi.



Bolat ayrıca bir kampanya da başlatarak diğer kurum ve kuruluşları da davet ederek, "Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurtdışında yaşayan Türkler, STK’lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun!" ifadelerini kullandı.