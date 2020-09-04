THY'den yeni şirket kurma kararı

Türk Hava Yolları (THY) A.O, yeni bir şirket kurma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunca ortaklığın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verildiği bildirildi.