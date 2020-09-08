The Body Shop’tan efsanevi CBD serisi

İsmini kenevir bitkisinde bulunan cannabidiol maddesinin kısaltmasından alan CBD serisi, içerdiği mineraller ile kozmetikte son yılların yeni trendi arasında yer alıyor.

Sağlıklı beslenme, uyku düzeni, su tüketimi ve çevresel faktörler bir yana, stres ve endişe cilt sağlığını doğrudan etkileyen etmenlerin başında yer alıyor. The Body Shop, genel olarak kuru, mat ve sağlıksız bir görünüme sahip bu cilt yapılarına, kaybettiği parlaklığı yeniden kazandıracak mucizevi CBD koleksiyonunu sunuyor.

Pürüzsüz bir dokunuş

Toplum arasında hücre gençleştirici olarak bilinen paçuli özü ve kenevir tohumu yağı ile zenginleştirilmiş CBD Onarıcı Yüz Yağı, gergin ciltlerin yenilenmesine yardımcıdır. Bu eşsiz formülün mucizevi sonuçlarını deneyimlemek adına, temiz cilde küçük noktalar halinde sürüp masaj yapmanız yeterli olacaktır. Hafif formülü sayesinde cilde ihtiyaç duyduğu nemi veren yüz yağı, aynı zamanda cildinize pürüzsüzlük hissi de kazandıracaktır.

Tüm cilt tiplerine uyumlu kadifemsi yapı

CBD serisinin bir diğer ürünü, susuz kalmış ciltlerin imdadına yetişen bir nem bombası. Kırışıklık ve sarkma tedavilerinde kullanılan skualen ve paçuli özlerinden oluşan CBD Yenileyici Nemlendirici Krem, tüm cilt tiplerine uyumlu kadifemsi yapısıyla cilt kuruluğunu alarak cildi sakinleştirerek nemlendirir.

Hayaller gerçek oluyor

Yeni doğmuş bir bebek cildine kavuşmak, artık hayal değil. The Body Shop, pürüzsüz ve kirlerden arınmış bir cilde kavuşmak isteyenlere cildi kurutmadan temizlemeye yardımcı beyaz kil, zeytinyağı, kenevir tohumu yağı ve skualanın karışımı ile zenginleştirilmiş CBD Yatıştırıcı Yağ Balsamı ve Temizleme Maskesini öneriyor.

The Body Shop, raflarda yer alan yeni ürünleriyle efsanelere imza atmaya devam ediyor.