TEPE AKADEMİ, ücretsiz online COVID-19 eğitimlerinde %95 izlenme sağladı

Kurumsal yönetim anlayışı ve değerlerini, paydaşları için süreklilik gösteren eğitim ve gelişim politikaları temelinde planlayan Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş., devam ettirdiği eğitim ve gelişim faaliyetlerini, 2016 yılında, Dünyanın teknolojik gelişimlerine bağlı olarak geliştirdiği TEPE AKADEMİ platformu üzerine taşımıştır. 'Hep ileriye, sektörün Tepe’sinden Geleceğe' sloganıyla yola çıkan Tepe Savunma ve Güvenlik markası olan Tepe Akademi, uzman eğitmen kadrosu ile, sınıf içi, canlı ve uzaktan eğitim, yöneticilik ve danışmanlık, online sınav merkezi, tecrübe paylaşım hizmetleri ile gerek Tepe Savunma çalışanları gerek ise de Tepe Savunma çalışanları harici kişi ve kurumlara da hizmet sunulabilmektedir.

Tepe Akademi içerikleri sadece kişilerin mesleki gelişimleri kapsamında değil, kişisel gelişim eğitimlerini ve ekonomik sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında gelişimlerini sağlayabilecek eğitimleri de kapsamaktadır. Çalışanlara verilen eğitimlerin, Tepe Savunma iş sonuçlarına yansımaları ve etkileri de ayrıca analiz edilmekte ve elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, eğitimler, şirket başarılarını olumlu yönde geliştirmektedir. Öte yandan, eğitim alan çalışanların yetkinlikleri de güçlenmekte ve yıllar itibari ile takip edildiğinde, giderek yükselen bir “Performans Yönetim Sistemleri Yetkinlik Sonuçları” elde edildiği gözlemlenmektedir. Tüm bu eğitimler ve gelişimler, Tepe Savunma değerleri olan çalışan iç paydaş grubunun, sosyal sürdürülebilirliklerine ve artan yetkinlikleri ile ekonomik sürdürülebilirliklerine olumlu yönde katkı sağlamaktadır.

Tepe Savunma Risk, Eğitim ve Denetim Direktörü Sn. Savaş Aydın, yaptığı açıklamasında, “En büyük değerin insan kaynağı olduğu bilinci ile çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine ciddi yatırımlar yapmaktayız. Bu eğitim ve gelişim programları ile desteklenen çalışanların yetkinlikleri de daha üst seviyelere taşınmaktadır. Proje kapsamında son 5 yılda bugün itibariyle 12467 çalışanımıza 448 farklı eğitim 456.637 kere atanmış olup 2956 proje eğitimlerden faydalanmıştır. Kişi başı 37 e-eğitim atması ile bir rekora imza atılmıştır. Bu atanan eğitimlerin 373.988 (%82) tamamlama başarısı ile ilklerini ve başarısını perçinlemiştir” ifadeleri ile Tepe Akademi’nin, 2016 yılından bu yana çizdiği başarılı gelişim grafiğinin altını çizmiştir.

Sayın Savaş Aydın, Covid-19 Salgını nedeni ile birlikte dijitalleşmenin önemine bir kez daha tanık olunduğunu vurgulayarak, Covid-19 kapsamında çalışanlar ve aileleri için bilgilendirme çalışmalarına verdikleri önemi şu sözleri ile ifade etmiştir; “Bu yıl, 6. Yılını kutladığımız Tepe Akademi, salgın döneminde eğitim, iç iletişim, liderlik, yönetici geliştirme, test uygulamaları ve çalışanların ailelerinin bilgilendirilmesi için ailelere korona eğitimi gibi gelişim programlarına hız kesmeden devam etmiştir. 2020 Yılı içinde bulunduğumuz durum nedeni ile hızlı aksiyon alarak 14 adet Covid-19 eğitimi hazırlanıp atamaları gerçekleştirildi. Bu eğitimlerin izlenme oranını %95 e çıktı. Bunun yanı sıra holding şirketimiz olan Tepe ISG Grubu hekimlerinin hazırladığı e-eğitimi Tepe Akademi Portalı, ziyaret etmek isteyen herkese ücretsiz ve koşulsuz olarak açıldı. Ayrıca paydaşlara şeffaflık ilkesine uyularak Tepe Süreç Yönetim Sistemleri programı üzerinden yetki verilerek, eğitim sonuçları ve başarı oranları anlık bildirildi. Çalışmalarımız, Bilkent Üniversite iş birlikleri ile sektöre nitelikli çalışanlar yetiştirmeye devam edecektir. İçinde bulunduğumuz durum sebebi ile hızlı aksiyon alarak Mayıs 2020 Yılından itibaren hız kesmeden Tepe Akademi üzerinden canlı iç eğitmenlerimiz yönetmenliğinde Webinar eğitimlere başladık %75 lik katılım oranı yine bir ilke daha imza attık. Online sınav yöntemiz ile 10.151 çalışanımıza 2776 Sınav yapıp 59.755 soru sorup 9979 (598,31) Tamamlama oranı ile hedefe ilerledik. Hız kesmeden devam eden online sınav merkezimin 2021 yılında daha fazla sınav ile yeni bir hedefe ilerleyecektir.

Tüm çalışanları için kariyer fırsatları da sunan Tepe Akademi'de sektörel deneyimler paylaşılmaktadır. Bunun bir örneği, görev alanlarında yaşanmış olaylardan oluşturulan “Kıssadan Hisse Programı” ile her deneyimden ders çıkararak tüm çalışanların görev sırasında yaşanılabilecek durumlar hakkında farkındalıklarının arttırılmasıdır. Bunun yanı sıra, uzman psikologlar eşliğinde online atama ile devam eden MMPI testleri, çalışanların gelişim ihtiyacı gösteren yönlerinin gelişimi için hangi eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilip, süreç kişiye özel yönetilmektedir.

Eğitimin transferini sağlayacak unsurlar, Tepe Akademi planlamalarında ön planda tutulmaktadır. Bu amaçla, eğitimler hazırladıktan ve sunulduktan sonra eğitim değerlendirme anketleri, sınavları ve yenileme eğitimleri ile bilginin kalıcılığı ve işlevselliği de sağlanmaktadır. Ayrıca yönetici geliştirme programı ve iç eğitmen yetiştirme projeleriyle kariyer planlamaları da yönetilmektedir.

Tepe Akademi’nin en önemli yapı taşlarından biri de “BİL KAZAN” sistemi ile, ölçme ve değerlendirme konusunda, sektöre dair sorularla çalışanlara yarışmalar düzenlenmesi ve başarılı olan personellerin ödüllendirilerek yeteneklerini sergileme fırsatı sunulacak olmasıdır. Eğitim ve gelişim etkinliklerinin ve Tepe Akademi’nin yaptığı katkıların, farklı açılardan ölçülmesi bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da ilerleyerek devam edecektir.

Özellikle salgın sürecinde, uzaktan eğitim ve bu alana yapılan teknolojik yatırımlar büyük önem kazanmaktadır. Tepe Savunma ve Güvenlik markası olan Tepe Akademi, 6 yıl önce başlattığı dijital platformlar üzerinden eğitim çalışmalarına dünyanın ve paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda içerik geliştirerek ve dijital ortamlar da dahil olarak bu eğitimleri sunmaya ve ölçümlemeye devam edecektir.

Tepe Savunma ve Güvenlik Hakkında:

1993 yılında Bilkent Holding’e bağlı şirketlerin güvenliğini sağlamak üzere faaliyete başlayan Tepe Savunma ve Güvenlik, şu anda 13 bin personel sayısı ile 500’e yakın kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Banka, sanayi tesisi, iş merkezi, AVM güvenliği yanı sıra deniz limanlarının fiziki güvenliğini ve entegre güvenlik hizmetlerini sağlıyor. Müşterileri arasında; Akbank, ING Bank, Ziraat Bankası, Arçelik, İDO, Migros, Aygaz, Ford Otomotiv, Mersin Uluslararası Liman İşletmeleri, TOFAŞ, Türk Ekonomi Bankası, Doğuş Oto, ODEA Bank, Aras Kargo gibi Türkiye'nin kendi sektörlerinde lider kuruluşları yer alıyor.