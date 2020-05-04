TENCERE VE TURİZME ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Tencere Kralı Turgut Torunoğulları, 1958 yılında Kars’ın Susuz ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini doğduğu köy olan Erdağı’nda bitirdikten sonra orta öğrenimine Kars’ta devam eden Turgut Torunoğulları, Kars Alparslan Lisesi’ni bitirdikten sonra babasının ticaretle uğraşması nedeniyle ticarete atıldı. Turgut Torunoğulları’nın hayatındaki en büyük dönüm noktası; kuşkusuz vardığı Hollanda’ya gitme kararı oldu. Kars’ın Erdağı köyünde dükkan işletirken askere giden Turgut Torunoğulları’nın hayatı 1980 yılında Hollanda’ya gitmesiyle bambaşka bir boyuta ulaşmıştı. Eşi Erdegül Torunoğulları ile evlenerek Den Bosch’a yerleşen Torunoğulları Hollanda’da ekonomik anlamda oldukça zor yıllar geçirdi. Dil eğitimine devam ederken ticari misyonu nedeniyle pazarlama işine başlayan Turgut Torunoğulları, bir süre kaset kiralama işini sürdürdükten sonra Siemens’in mutfak eşyaları ve tencere pazarlama bölümünde iş başı yaptı. Kısa sürede mesleğindeki başarısını kanıtlayınca ekonomik zorluklar içinde olan Siemens yetkilileri Turgut Beye ortaklık teklif etti. Pazarlama bölümüne ortak olan Torunoğulları, ekibine kardeşlerini de katarak pazarlama ağını Avrupa geneline yayma başarısını gösterdi.

KISA ZAMANDA AVRUPA’NIN TENCERE KRALI OLDU

Artık Turgut Torunoğulları’nı kimse tutamazdı. Ailesinden kazandığı ticari kabiliyeti ve terbiyeyi Hollanda’ya taşıyan Turgut Torunoğulları, 1990’lı yılların başlarında pazarlama ağını genişletirken Siemens’teki ortaklık payını da artırdı. O sırada aynı alanda çalışan bir İsviçre fabrikası ile anlaşarak ilk kez tencere üretiminde ‘indüksiyon’ sisteminin kullanılmasını sağlayan Torunoğulları, aynı firma ile yaptığı anlaşma gereği şirketleri ‘Simtronic’ adıyla tescilleyerek bir araya topladı. Turgut Torunoğulları’nın tencereleri artık Avrupa’da peynir ekmek gibi satıyordu. Simtronic marka tencereleri Avrupa’da tüm Türk ailelerin mutfaklarına sokmayı başaran Turgut Torunoğulları, artık Avrupa’nın ‘Tencere Kralı’ydı.

TENCEREDEN KAZANDIĞINI TURİZM VE İNŞAATA YATIRDI

Tencere Kralı Turgut Torunoğulları, Avrupa genelinde tencere sektöründe elde ettiği başarıyı farklı sektörlerde de göstermek arzusundaydı. 2000’li yıllarda bir İtalyan ve İngiliz firmasıyla ortaklık kuran Turgut Torunoğulları ve kardeşleri Edelstaal Group’u kurarak faaliyetlerini geniş bir alana yayma kararı aldı. İnşaat ve turizm sektörüne giren Turgut Torunoğulları, tencere sektöründen kazandığını turizm sektörüne yatırdı. Türkiye’de Orka Oteller Zinciri’ni kuran Turgut Torunoğulları, Hollanda, İngiltere ve Alman turistleri Türkiye’deki otellerinde ağırladı. Aynı zamanda Orka Homes şirketiyle Avrupa vatandaşlarını Türkiye’de ev sahibi yaptı. Tencere Kralı Turgut Torunoğulları, tencere sektöründe elde ettiği başarıları turizm sektöründe de devam ettirerek adını Türkiye ve Hollanda iş dünyasına altın harflerle yazdırdı. O artık sadece ‘Tencere Kralı’ değil aynı zamanda ‘Turizm İmparatoru’ydu.

EDELSTAAL GROUP BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Günümüzde tencere, turizm, inşaat, besicilik ve emlak sektörlerinde önemli yatırımları bulunan Edelstaal Group, Turgut Torunoğulları’nın yönetiminde yatırımlarına ve büyümesine devam ediyor. Turizm sektörüne Fethiye’de ‘Orka Tatil Köyü’ ile giriş yapan Turgut Torunoğulları, bugün Fethiye, Dalaman, Marmaris ve İstanbul’da sahip olduğu otellerle turizm sektöründe hizmetlerine devam ediyor.

HOTİAD VE DEİK AVRUPA’NIN EFSANE BAŞKANI

dünyasında elde ettiği başarıları başkanlık yaptığı sivil toplum örgütlerinde de devam ettiren Turgut Torunoğulları, sosyal sorumluluk projelerinde önemli çalışmalara imza atarak ‘Efsane Başkan’ olarak gönüllerde yer edindi. Hollanda Türk İşadamları Derneği’nin (HOTİAD) iki dönem başkanlığını yapan Turgut Torunoğulları, aynı dönemde Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Bölge Komitesi başkanlığını başarıyla devam ettirdi. Gerek Hollanda Türk toplumu gerekse İş dünyasına oldukça önemli hizmetleri yerine getiren Torunoğulları, HOTİAD Başkanı olarak gerçekleştirdiği ‘Maastricht Zirvesi’yle adını Türk iş dünyasına altın harflerle yazdırdı. Turgut Torunoğulları, günümüzde Türk işadamlarına yardımcı olurken, öte yandan da Hollandalı şirketlerle ortaklıklar kurarak gerek Hollanda gerekse Türkiye’de yatırımlar yapmaya devam ediyor. Yönetim merkezi Hollanda’nın Den Bosch kentinde bulunan Edelstaal Group, bugün Avrupa’nın 13 ülkesinde faaliyetlerini sürdürürken, bu şirketlerde çalışanların sayısı 15 bin kişiye ulaşmış durumda.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM

Tencere ve Turizm Kralı Turgut Torunoğulları, iş dünyasında elde ettiği başarıları sosyal sorumluluk projeleriyle pekiştirmesini bildi. Memleketi Kars’a olan vefa borcunu her zaman ödemesini bilen Torunoğulları, 2005 yılında Torunoğulları Vakfı’nı kurdu. Turgut Torunoğulları Vakfı, memleketi Kars’ta özellikle kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak için bir temel eğitim okuluyla, bir meslek lisesi yaptırdı. Turgut Torunoğulları’nın sahibi olduğu Edelstaal Group, ayrıca 1987’de kurulan Den Bosch-SHAS ORKA Futbol Kulübü’nün hem sahibi hem de sponsorluğunu yapıyor. Turgut Torunoğulları, bu spor kulübünün sahalarını aynı zamanda kent halkına da açarak herkese spor yapma olanağı sağlıyor.

TURGUT TORUNOĞULLARI PEK ÇOK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

İş dünyasında ve sivil toplum örgütlerinde pek çok başarıya imza atan Turgut Torunoğulları, elde ettiği başarılardan dolayı pek çok ödülün de sahibi oldu. Turgut Torunoğulları’nın aldığı ödüllerden bazıları şöyle:

- 2007 yılında HOTİAD ‘Yılın İşadamı’ ödülü.

- 2007 yılında ‘Thomas Cook’ En İyi Tesis Ödülü, ‘Orka Club’ Fethiye-Ölüdeniz.

- 2005 yılında İngiltere ‘En İyi Ev’ dalında ödüller. Orka Ltd. İnşaat firmasının yaptığı 2007-2008-2009 yıllarında ‘Orka Village, Ölüdeniz-Hisarönü tatil sitesi evleriyle bu ödüle layık görüldü.