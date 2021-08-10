Temmuz’da moral bulan perakendeci çift doz aşı için acil yaptırım istiyor

Pandemi kısıtlamalarının tamamen kaldırıldığı Temmuz ayında alışverişte yaşanan canlılık perakende sektörü için büyük moral oldu. Salgın döneminin hasarını onarmak için piyasalardaki canlılığın devam etmesini isteyen perakendeciyi yeniden kapanma riski endişelendiriyor. Sektörün yeni bir kapanmayı kaldıracak gücü olmadığının altını çizen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, çift doz aşı yaptırmayanlara karşı acil yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Sinan Öncel, perakende sektöründe 17 Mayıs’ta kısmi açılmayla başlayan canlanmanın tam normalleşmeye geçilen Temmuz’da artarak devam ettiğini bildirdi. Kurban Bayramı alışverişi, tatil sezonu ve turist sayısındaki artışın da etkisiyle Temmuz’un perakendeci açısından pandeminin başından bu yana en iyi ay olduğuna dikkat çeken Öncel, şöyle devam etti:

AŞILAMA VE TAM AÇILMA PERAKENDEYE İYİ GELDİ

“BMD olarak her ay anketlerle üyelerimizin nabzını tutuyoruz. Temmuz anketimize 336 markamız katıldı. Markalarımzın dörtte üçü, Temmuz’da cirolarını geçen yılın aynı ayına göre iki kat veya daha da fazla arttırdığını beyan etti. Yani aşılama ve tam açılma sektöre iyi geldi. Temmuz ayındaki canlılık yaraları sarmada önemli olmakla birlikte yeterli değil. Pandemi ile geçen 15 – 16 ayı değerlendirdiğimizde gıda dışı perakende ve özellikle giyim perakendesi ağır hasar gördü. Geçen yıl sektörün kredi borcu yüzde 35 arttı. Biz kaynak israfı yapmadan borçlarımızı ödemek istiyoruz. Bu nedenle canlılığın devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki vaka ve ölüm sayılarındaki artış bizi hem üzüyor hem de kapanma riski nedeniyle endişelendiriyor. Çünkü sektörün yeni bir kapanmayı kaldıracak gücü yok. Bu nedenle keyfi olarak aşı yaptırmak istemeyenler için zorlayıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Çift doz aşının salgınla mücadeledeki olumlu etkisi bilimsel olarak ortaya kondu. Dördüncü dalgada hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamının aşı yaptırmayanlar olduğunu biliyoruz. Bütün bu verilere rağmen hâlâ aşı yaptırmak istemeyenler olabilir, kendi tercihleridir. Ancak kimsenin toplum sağlığını ve başka birinin hayatını riske atmaya hakkı yok. Çift doz aşı olmayanların 1 Eylül’den itibaren toplu alanlara girişlerine kısıtlama getirilmeli.”

Sinan Öncel, Temmuz’da bir miktar gerileme olmakla birlikte BMD üyelerinin ortalamada yarısının toplam cirolarının en az yüzde 10’unu e-ticaretten elde ettiğini sözlerine ekledi.