Temizlikte Teknoloji Ve Performansın En Kolay Hali Yine Arzum’dan

Arzum’un teknoloji ve performansı bir araya getirerek tasarladığı Arzum Magiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge kullanım kolaylığı ile temizliği keyfe dönüştürüyor. Magiclean Power, 350 W gücündeki motor gücü ve motorlu led turbo başlığı ile görünmeyen tozlara bile savaş açarken, mini turbo başlık, perde/raf başlığı, yumuşak fırçalı 2’si 1 arada başlık, ince uçlu gibi zengin başlık seçenekleriyle evinizde ulaşılmadık yer bırakmıyor.

Yüksek performanslı ve uzun ömürlü BLDC motoruyla maksimum çekiş gücü sağlayan Arzum Magiclean Power, yüksek kapasiteli bataryası sayesinde kablosuz ve her zaman kullanıma hazır bir temizlik imkânı sunuyor. 40 dakikaya kadar kullanım süresi ve kolayca boşaltılabilen 0,6 litre kapasiteli toz haznesi ile Magiclean Power, tek seferde tüm evi temizlerken kullanım kolaylığı sağlıyor. Magiclean Power, 3 kademeli hız ayarı ile ise her türlü tozun üstesinden geliyor. Tüm bu özellikleri ile temizliğin en konforlu halini sizlere sunan Magiclean Power, duvara montaj aparatı ile de evinizde yer kaplamıyor.

Üstün performans ve teknolojiyi bir arada getiren Arzum Magiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge ile size kolay temizliğin keyfini çıkarmak kalıyor.