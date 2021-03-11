TEMİZLİĞİN DOĞALI Life by Fakir

Koronavirüs pandemisinden korunmak için yaşam alanlarının ve kişisel hijyenin öneminin artması, temizlik ürünlerinin tüketimini de doğru orantılı artırdı. Çamaşırdan bulaşığa, mutfak ve banyolardan kişisel hijyene kadar geniş bir alanda kullanılan bu ürünler, genellikle çeşitli kimyasal maddeleri içerdiği için hem insan sağlığına hem de çevreye karşı tehdit oluşturabiliyor.

Doğada geri dönüşümü kolay olan, tamamen ekolojik ve vegan ürünlerden oluşan Life By Fakir serisi, bitkisel bazlı aktif madde içeren formülleriyle yüksek performanslı temizlik imkanı sunuyor. Serinin hiçbir ürünü insan sağlığına olumsuz etkileri olan GDO, sls, klor, paraben gibi kimyasallar içermiyor. Life By Fakir ürünleri arasında; sıvı-toz çamaşır deterjanları, konsantre yumuşatıcı ve ekolojik bulaşık makinesi tableti bulunuyor. Ayrıca bebekler ve hassas cildi olanlar için özel olarak geliştirilmiş doğal çamaşır deterjanı, konsantre yumuşatıcı ve doğal granül sabun serinin dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.

Marka olarak sürdürülebilir bir doğal yaşama ve insan sağlığına büyük önem verdiklerinin altını çizen Saruhan Kimya ve Temizlik Ürünleri Pazarlama Müdürü Zeynep Mercan, “Dünyanın bir yılı aşkın süredir koronavirüs pandemisinin etkisinde olması, insanların hijyen konusuna bakışında kalıcı değişiklikler yarattığını söyleyebilirim. Artık yaşam alanları ve kişisel hijyen konusu alışılagelmiş birçok alışkanlığın önüne geçti. Durum böyle olunca da temizlik ürünleri tüketimi konusunda büyük bir hassasiyet oluşurken yeni ürünlere yönelim başladı.

Genellikle kimyasal maddeler içeren temizlik ürünlerinde de son yılların trendi olan sağlıklı yaşam ve çevre duyarlılığı gibi konulara yönelim olması muhtemeldi. Biz de Ar-Ge ekibimizle yaptığımız titiz çalışmalar sonucunda doğal içeriğe sahip olan Life by Fakir ürünlerini ortaya çıkardık. Tamamen ekolojik ve sağlığa duyarlı ürünlerimizle çamaşır, bulaşık gibi en çok ihtiyaç duyulan, insan ile direkt temas halinde olan hijyen alanlarında üstün çözümler sunuyoruz.

Tüketicilerimizin hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz ürün gamımıza yeni ürünler ekleyip, Life by Fakir ailesini büyütmeyi planlıyoruz.” dedi.

Life by Fakir, Saruhan Holding iştiraki olan Saruhan Kimya ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından üretilmektedir.