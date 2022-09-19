Tellioğlu Un, 'Bereketli Topraklardan Lezzetli Sofralara' Sloganıyla Büyümesini Sürdürüyor

Fuarın önemli katılımcılarından biri de Tellioğlu Un oldu. 1982 yılından günümüze Balıkesir’de un ve yem üretimi gerçekleştiren Tellioğlu’nun ikinci kuşak temsilcisi Buse Tellioğlu'na mikrofoon uzattık ve markanın hedeflerini dinledik. Türkiye’nin en yüksek üretim kapasitesine sahip fabrikalarından biri olan Tellioğlu, en doğru ve en kaliteli hammadeyi kullanarak teknolojnin de desteği ile kaliteli ürünleri tüketiciyle buluşturuyor.