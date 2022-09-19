Son Dakika
Tellioğlu Un, 'Bereketli Topraklardan Lezzetli Sofralara' Sloganıyla Büyümesini Sürdürüyor
Organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi markalarını bir araya getirerek iş birliği kanallarını güçlendiren 13. Yerel Zincirler Buluşuyor 2022 Konferansı ve Fuarı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İş Dünyası 19.09.2022, 13:20
Fuarın önemli katılımcılarından biri de Tellioğlu Un oldu. 1982 yılından günümüze Balıkesir’de un ve yem üretimi gerçekleştiren Tellioğlu’nun ikinci kuşak temsilcisi Buse Tellioğlu'na mikrofoon uzattık ve markanın hedeflerini dinledik. Türkiye’nin en yüksek üretim kapasitesine sahip fabrikalarından biri olan Tellioğlu, en doğru ve en kaliteli hammadeyi kullanarak teknolojnin de desteği ile kaliteli ürünleri tüketiciyle buluşturuyor.
Sayfalar Tümü