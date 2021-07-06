TELEPERFORMANCE’TA SATIŞ VE PAZARLAMAYA DENEYİMLİ LİDER

Telekomünikasyon ve IT sektörünün deneyimli ismi Sezin Mızraklı Avalin, Teleperformance Türkiye’nin Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı oldu. 20 yılı aşkın süredir Turkcell, Türk Telekom, Microsoft ve Gartner’da yüzlerce kişiden oluşan ekiplere liderlik yapan deneyimli yönetici bundan sonra tüm bilgi birikimini Teleperformance Türkiye’yi daha da ileriye taşımak için kullanacak.

Bütünleşik dış kaynak iş hizmetleri servis sağlayıcıları arasında dünya lideri olan Teleperformance, son 3 yılda cirosunu 3’e katlayarak hızlı büyümesini sürdürürken 2021’e de iddialı hedeflerle girdiğini açıklamıştı. Teleperformance Türkiye, 6 bin 500’ü aşkın çalışanıyla 16 pazarda bulunan 100’den fazla markaya 11 farklı dilde hizmet sunuyor. Sezin Mızraklı Avalin, şirketin başarılı performansına Türkiye’nin en önemli telekomünikasyon ve IT şirketlerinde edindiği iş geliştirme, satış ve pazarlama deneyimiyle çok önemli bir katkı sağlayacak. Mızraklı Avalin, Teleperformance Gelişen Pazarlardan Sorumlu İş Geliştirme Başkanı Tolga Uçbağlar’ın sorumluluk alanının genişlemesi ile Uçbağlar’ın Türkiye’deki satış ve pazarlama sorumluluklarını üstlenmiş oldu.

Sezin Mızraklı Avalin Kimdir?

Teleperformance Türkiye üst yönetimine Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Sezin Mızraklı Avalin, 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu ve MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de Liderlik Gelişim Programını tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında ABN Amro Leasing’de satış kadrosunda görev aldı. 2000-2008 yılları arasında Turkcell'de Stratejik Müşteriler segmentinde Kurumsal Satış Müdürlüğü görevinde bulundu. 2008 yılında Turkcell’de Sadakat, Müşteri Bağlılığı ve Kurumsal Etkinlik Yönetiminden Sorumlu Kurumsal Pazarlama ekibinin başına geçti. 2013-2015 yılları arasında İş Ortaklığı ve Kurumsal Ürünler Yönetiminden Sorumlu Pazarlama Direktörü ve 2015 yılı başından itibaren Büyük Müşterilerden Sorumlu Satış Direktörü olarak Turkcell bünyesinde yer aldı.

2016 yılında Kurumsal Segment Pazarlama Direktörü olarak Türk Telekom’a transfer olan Sezin Mızraklı Avalin, 2017-2019 yılları arasında Microsoft'ta Satış Direktörü, 2019 yılından itibaren de Amerikan Araştırma ve Danışmanlık şirketi Gartner’da, İş Geliştirme ve Satış Direktörü olarak görevine devam ediyordu. Hobileri fotoğrafçılık, dekorasyon, kayak ve rüzgâr sörfü yapmak olan Mızraklı Avalin, evli ve bir erkek çocuk annesi.