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Teleperformance Türkiye'de Yerel Operasyonlar Kartal Tıknaz’a emanet

Çağrı merkezleri ve satış sonrası hizmetlerde 22 yıllık deneyime sahip olan sektörün önemli yöneticilerinden Kartal Tıknaz, Teleperformance Türkiye’nin yeni yerel operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı (COO-Domestic) oldu. 2021 yılının hemen başında gerçekleşen bu önemli transferle Teleperformance Türkiye, 2021’e liderlik anlamında da iddialı bir giriş yaptı.

İş Dünyası 08.01.2021, 10:05
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Teleperformance Türkiye'de Yerel Operasyonlar Kartal Tıknaz’a emanet

Çağrı merkezi sektörünün Türkiye’deki önemli liderlerinden Kartal Tıknaz, Teleperformance Türkiye’ye katıldı. Şirkette operasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı (COO) görevini üstlenen Tıknaz, Teleperformance Türkiye’nin İstanbul, Uşak, Antalya, Balıkesir ve Diyarbakır’da konumlanan 6 lokasyonunda, bütünleşik çok kanallı yerel müşteri deneyimi yönetimi operasyonlarına ve yeni operasyon yatırımlarına liderlik edecek.

Dış kaynak iş hizmetleri servis sağlayıcıları arasında dünya lideri olan Teleperformance, son 3 yılda cirosunu 3’e katlayarak hızlı büyümesini sürdürürken 2021’e de iddialı hedeflerle girdiğini açıklamıştı. Teleperformance Türkiye, 6 bin 250 çalışanıyla 16 pazarda bulunan 90’dan fazla markaya 12 farklı dilde hizmet sunuyor. Tıknaz, şirketin 2021 yatırım planında yer alan Ege ve 6’ncı bölge operasyonlarını hayata geçirmesinde de önemli rol üstlenecek.

Teleperformance Türkiye’nin büyüme hedeflerinin yakın kıyı ülkelerini de kapsadığına dikkat çeken Teleperformance Türkiye COO’su Kartal Tıknaz, “Önümüzdeki 2 yıl içinde 12 dilde sunduğumuz hizmetlerimizin cirosal hacmini 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. 2021’de yeni yatırımları hayata geçirirken hızlı büyümemizi de sürdüreceğiz” dedi.

Kartal Tıknaz kimdir?

Ege Üniversitesi’nde lisans eğitimini, Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme MBA yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kartal Tıknaz, iş hayatına 1999’da müşteri temsilcisi olarak başladı. 2014 yılına kadar sırasıyla çağrı merkezi sektöründe takım liderliği, birim yöneticiliği, operasyon, iş ortakları yönetimi ve müşteri deneyimi yönetimi müdürlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda görev aldı. 2014’te Pronet Güvenlik Hizmetleri’nde satış sonrası hizmetlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, 2015’te Alonet Bilgi Teknolojileri’nde operasyon yönetimi genel müdür yardımcılığı, 2016 yılında Comdata Türkiye’de Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenen Tıknaz, Teleperformance Türkiye’ye katılmadan önce en son Alonet Bilgi Teknolojileri’nin genel müdürü idi. Çağrı merkezi ve müşteri deneyimi sektöründe 22 yıllık tecrübesi bulunan Tıknaz, iyi derecede İngilizce biliyor.

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