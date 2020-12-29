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Telekomünikasyon hizmetlerinde ihracat şampiyonu

Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından “2019 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları” belirlendi. Verdiği çağrı merkezi hizmetleri ile Telekomünikasyon kategorisinin şampiyonu bu yıl da Mayen oldu.

İş Dünyası 29.12.2020, 14:35
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Telekomünikasyon hizmetlerinde ihracat şampiyonu

2019 yılında hizmet sektörünün yaklaşık 64 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan 54 firma, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından 18 kategoride ödüllendirildi. “Telekomünikasyon Hizmetleri” kategorisinin şampiyonu bu yıl da Mayen oldu. Bu yıl elde etiği şampiyonlukla birlikte Mayen, sektörünün 4 yıldır üst üste hizmet ihracatı şampiyonu olan tek firması konumuna geldi.
 
Hizmet ihracatı; ekonomiye benzersiz açılımlar sağlayacak, tüm coğrafyalara uzanabilecek ve büyük kazanımlar elde edilebilecek stratejik bir alan olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağlayan, küresel katma değerin yüzde 65'ini oluşturan hizmetler sektörü, küresel ekonomi ve Türkiye için hayati öneme sahip. Ülkemizde 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağlamaktadır.
 
Her yıl düzenli olarak açıklanan ve Türkiye'nin hizmet ihracatçıları arasından seçilen “Hizmet İhracatı Şampiyonları” listesinde, Telekomünikasyon Hizmetleri kategorisinde birinciliği Mayen alırken, Türksat ikinci ve Millenicom üçüncü oldu.
 
“150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum”
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı yaptığı açıklamada, “Hizmet sektörleri, henüz kendilerine özgü bir strateji ve yol haritası çizilmeden dahi, ülkemiz ekonomik ivmelenmesinin içinde 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Orta vadede 90 milyar dolar hizmet ihracatını öngörmekle birlikte bunun daha da üzerine çıkmak da mümkün. Orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum” dedi.
Aycı, küresel krizden çıkışın başladığı 2010 yılından bugüne, dünya ekonomisinin yüzde 25, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 61 büyüdüğünü belirterek, "Bu büyümenin dünyada yüzde 60'ını, ülkemizde ise yüzde 55'ini hizmetler sektörü sağlamıştır. Sektörümüz 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla toplam mal ve hizmet ihracatının yaklaşık 1/4'ünü gerçekleştirirken, 36 milyar dolara yakın ihracat fazlası vermeyi başardı" değerlendirmesini yaptı.

“İstihdamı ve ülkemizin döviz girdisini artıracağız”
Mayen'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Cesur yaptığı açıklamada, “Mayen olarak Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış 4 bini aşkın çalışanımızla, dünyanın en saygın markaları için çağrı merkezleri ve teknoloji temelli BPO hizmetleri sağlıyoruz. Bu yıl telekomünikasyon kategorisinde bir kez daha Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bize güvenen müşterilerimize ve verdiğimiz hizmetlerle alanının en iyisi olmamızı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Türkiye'nin hizmet ihracatına destek olmak için bir yandan istihdamı ve bir yandan da ülkemizin döviz girdisini artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
 
Mayen, verdiği çağrı merkezi hizmetleri ile telekomünikasyon kategorisinin şampiyonu olurken, kendi kategorilerinde birincilik kazanan Türkiye'nin diğer hizmet ihracatı şampiyonları Türk Hava Yolları, Çelebi Havacılık Holding AŞ, Piri Reis Üniversitesi, Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım AŞ, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, TAV, Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret AŞ, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, TAV Havalimanları Holding AŞ , Ford Otomotiv San. AŞ, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ, MP Turkey Turizm AŞ, N.K.Y. Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Ticaret, Fine Otel Turizm AŞ, Ekin Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ, Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ oldu.

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