Tekstilde girişimcilik yarışında zafer kadınların oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) rekor başvuru alan girişimcilik programı Techxtile Start-Up Challenge’da ödüller sahiplerini buldu. 13 projenin yarıştığı finalde bireysel kategoride birinciliği Zeytin Çekirdeği Atığı Prinadan Elde Edilen, Doğayı Koruyan Biyopolimer ile Sürdürülebilir Tekstil Ürünleri ve Bitkisel Deri Üretimi isimli projesi ile Duygu Yılmaz kazanırken, kurumsal kategoride Biyobozunur Yıkanabilir Antiviral Maske projesi ile Polyteks Ar-Ge Merkezi ipi göğüsledi. Bu yıl ilk kez kadın girişimciler için verilen ödüle ise Wearebasics isimli projeleriyle Cansu Yanık ve Ceren Danış sahip oldu.

İki gün süren etkinliğin ilk günü çeşitli oturumlara sahne oldu. İlk olarak Skype Kurucusu ve Girişim Yatırımcısı Jonas Kjellberg, “Girişimcilik ve Kazanan Bir Satış Kültürü Yaratmak” konulu sunumunda Skype’in kuruluş öyküsüyle birlikte hayatından kesitler anlattı. Ardından InStyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader’in yaptığı “Gelecek: Sürdürülebilirlik” başlıklı panelde Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç, Sürdürülebilir Yaşam Bloggerı Gamze Biran Yenigün , H&M Avrupa Bölgesi Üretim Ofisleri Sürdürülebilirlik Müdürü Hülya Sevindik , Barrus Baş Tasarımcısı Neslişah Yılmaz deneyimlerini izleyicilerle paylaştılar. Daha Sonra Programın Moderatörü Fuat Sami ve Program Koordinatörü Ufuk Batum online ortamda girişimcileri jüri üyeleri ile buluşturdular.

Pınar Taşdelen Engin, “Bu yıl pandemiye rağmen yüzde 66 oranında artışla 174 proje başvurusu aldık. Başvuruların 64 tanesi kadın girişimcilerimizden geldi. Birinciliği de bir kadın girişimcimizin kazanması bizi çok mutlu eden bir başka gelişme oldu”

İkinci gün ödül yağdı

Etkinliğin ikinci günü heyecanlı anlara sahne oldu. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in ve UHKİB Başkan Yardımcısı Şenol Şankaya’nın açılış konuşmasıyla başlayan programda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay dijital ortamda katılımcılara seslendiler.

Proje ile bir girişimcilik ekosistemi kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Bursa’nın tüm dinamikleri ile bir araya gelerek başlattıkları Techxtile Start-Up Challenge’de 10 aylık maratonun sonunda sadece dereceye girenlerin değil tüm katılımcıların kazandığını söyledi.

Kadın girişimcilerin başarısı

TechXtile Start-Up Challenge’ın Türkiye’nin en büyük tekstil girişimcilik programı olduğuna dikkat çeken UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Bu yıl pandemiye rağmen tam 174 proje başvurusu aldık. Geçtiğimiz yıl 104 olan başvuru sayımız yüzde 66 artışla adeta bir patlama yaşadı. Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez özel bir ödül koyduk. Bunun da etkisiyle Başvuran 174 projenin 64 tanesi kadın girişimcilerimizden geldi. Bunun sevincini yaşarken, birinciliği de bir kadın girişimcimizin kazanması yine bizi çok mutlu eden bir başka gelişme oldu” dedi.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bu yılki başvurularda yaşadığımız pandeminin etkisinin fazlasıyla hissedildiğine işaret ederek, “11 adayımız, pandemiyle ilgili bir sorun ya da duruma çözüm üretmeyi amaçlayan proje sunarken, akıllı tekstillerde 10, sanal gerçeklik alanında 18, teknik tekstillerde 20, enerji verimliliğinde 5 ve ekonomide 1 başvuru aldık. Sürdürülebilirlik, yapay zekâ gibi alanlardan önemli sayıda proje sunuldu. Öte yandan 11 yılda 2.400’e yakın proje elimize ulaşırken, bunların yüzde 5’e yakınında ticarileşme aşamasına gelmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir” diye konuştu.

Şenol Şankaya : “Techxile Start Up Challenge’a katılan tüm girişimcilerimize mentörlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Biz bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz”

Şankaya: “Biz bu çalışmamızın diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz”

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Şenol Şankaya’da yaptığı konuşmada “Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak başta Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB olmak üzere; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) gibi şehrimizin önemli kurumlarının yanı sıra sanayicilerimiz, üniversitelerimiz, teknopark ve teknokentlerimiz ile yaptığımız işbirlikleriyle girişimciliği geliştirecek bir hub oluşturmayı hedefliyoruz. Techxtile Start Up Challenge’a katılan tüm girişimcilerimize mentörlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Biz bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay :

Pandeminin tüm dünyaya yayılmasının ezberleri bozan yeni bir dönemi de bizlere yaşattığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Özellikle köklü değişimlere tanık olduğumuz bu süreçte ABD, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki gerilim, geleneksel tedarik zincirinde de hızlı bir değişimin ciddi sinyallerini veriyor. Bu değişim rüzgârı ülkemize de fırsatlar sunuyor. Özellikle bu programın önemi burada ortaya çıkıyor. Teknoloji ve dijitalleşmenin ışığında sadece bugünü değil bizlerin artık geleceği de takip etmemiz gereken bir süreci önümüze getirdi. TechXtile Start-Up Challenge, Türkiye’nin cesur ve inovatif girişimcilerinin ufuk açan fikirlerini sermaye ile buluşturmasını sağlarken, klasik yatırımcı profilinin de start-up lara yönlendirilmesine zemin oluşturuyor. Farklı fikirlerin ve bakış açılarının oluşturduğu zenginlikle projemizin başarı çıtası her geçen yıl daha da yükseliyor” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle :

Techxtile Start-Up Challenge’ın birlikte yaratılan sinerji olduğuna değinen TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Başta bakanlıklarımız olmak üzere bunun altında birçok kurum var. Bir dayanışma var. Bir amaç özelinde bir araya gelip tüm konuların hepsinin koordinasyonu son derece anlamlı. Biz davaya inanmış, bu ülkenin geleceğine inanmış ve bu ülkenin insanına bir şeyler verebilmek adına tüm mesaisini harcayan insanlar olarak bu girişimci kardeşlerimizin projelerinin değer bulduğunu, sermaye ile birleştiğini, ülkemize fayda getirecek işlere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay:

Projenin en büyük destekçisi T.C Ekonomi Bakanlığı adına konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bu tür organizasyonların ekosistem açısından çok önemli olduğunu belirterek,

Teknoloji ve Ar-Ge ye yatırım yapma bilincinin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Turagay, “Türkiye’de Ar-Ge Yatırımlarının GSYH’ye oranının 2019 yüzde 1.06 oldu. 2023 hedefimiz ise yüzde 3. Başarılı olmamız için Ar-Ge’ye teknolojiye ve inovasyona kesinlikle yatırım yapmamız lazım” diye konuştu.

Tekstil İnovasyon Ligi’ni Bursalı Tekstil kazandı

Protokol konuşmalarının ardından bu yıl 7.’si düzenlenen Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nde finale kalan Türkiye’nin önde gelen 9 firması jüri tarafından ödüllendirildi. Bursalı Tekstil San. ve Tic. A.Ş, 7. Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi’nin şampiyonu oldu

Bireysel Kategorinin galibi Duygu Yılmaz

Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu’nun “Corona Virüs Sonrası Dünya” başlıklı sunumunun ardından Techxtile Start-Up Challenge 2020’de finale kalan 13 proje içinde dereceye girenler açıklandı. “Zeytin Çekirdeği Atığı Prinadan Elde Edilen, Doğayı Koruyan Biyopolimer ile Sürdürülebilir Tekstil Ürünleri ve Bitkisel Deri Üretimi” isimli projesi ile Duygu Yılmaz bireysel kategoride ilk sırayı alırken, “Wearebasics” isimli projeleriyle Cansu Yanık ve Ceren Danış ikinciliği, “Modafabrik” projesi ile Sait Yılmaz ve “Smarttex360” projesi ile Selçuk Şireci üçüncülüğü elde etti.

Kurumsal Kategoride ilk sırayı Polyteks Ar-Ge Merkezi aldı

Techxtile Start-Up Challenge Kurumsal kategorisinde ise bu kez Ar-Ge Merkezleri yarıştı. Değerlendirme Kurulu sonucunda Polyteks Ar-Ge Merkezi “Biyobozunur Yıkanabilir Antiviral Maske” projesi ile birinci olurken, ikinciliği “Evtekstilinde Koku Absorblayıcı Hava Temizleyici Teknik Tekstil Kumaşları” isimli proje Berteks Tekstil Ar-Ge Merkezi ikinci, “Ysmguard” isimli projesi ile de Yeşim Tekstil Ar-Ge Merkezi üçüncü sırada yer aldı.

“Kadın Girişimci Ödülü”nün sahibi Cansu Yanık ve Ceren Danış oldu

Sektöre daha fazla kadın girişimcinin katılmasını teşvik etmek amacıyla Techxtile Start-Up Challenge programında bu yıl ilk kez kadın girişimciler için konulan özel bir ödülü ise “Wearebasics” isimli projeleriyle Cansu Yanık ve Ceren Danış sahip oldu.