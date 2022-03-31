Teksis Ve Petronet’den Yeşil Yakıt Üretimi Konusunda İşbirliğine İlk Adım Atıldı

Gerçekleştirdikleri yerli ve milli projelerle sektörlerinde önemli bir yere sahip olan Petronet ve Teksis, Paris İklim Anlaşması ile üstlenilen taahhütlerin yerine getirilmesinde çok önemli rol oynayan Hidrojen Enerjisi Teknolojilerinin yaygınlaşması için güçlerini birleştiriyorlar.

Petronet – Teksis iş birliğinin ilk adımı geçtiğimiz aylarda Enerji Nötr Akıllı Bina konsepti kapsamında Yeşil Elektrik ile Yeşil Hidrojen Üretimi için atıldı. TEKSIS Teknoloji Binası Petronet tarafından kurulan Güneş Enerjisi Sistemi ile TEKSIS Elektrolizör ve Yakıt Hücreleri ile entegre edildi. Gün içerisinde ihtiyaç fazlası enerji Hidrojen gazı olarak depolanıyor ve akşam saatlerindeki ihtiyaç yakıt hücresinin ürettiği elektrik ile karşılanıyor. Bu sistemi yöneten ve verileri toplayan Enerji Yönetim Sistemi de iki firmanın ortak ürünü. Öte yandan, bu sistemde toplanan veriler 2023 yılı ilk aylarında kamuoyu ile anlık paylaşılmaya başlanacak. Bu sayede sektöre ilgi duyan taraflar yatırım kararları için sağlıklı bilgiye ulaşabilecekler.

Ülkemizin ilk Güneş-Hidrojen Enerji Nötr Binası için oluşturulan işbirliğinin devamında ise ülkemizde ilk olacak H2 Dolum İstasyonu dispenserlarının geliştirilmesi ve üretimi çalışmaları başladı.

Petroluem 2022 Fuarı kapsamında imzalanan protokol ile hayata geçirilen iş birliği projesi ile kısa vadede dispenser üretimi, orta vadede ise hidrojen kompresörleri ve soğutma sistemleri üretimi hedefleniyor. Firmalar tarafından hali hazırda sağlanmakta olan Güneş-Hidrojen Enerjisi Üretim Sistemleri ile dolum istasyonlarında yeşil yakıt üretimi de mümkün olabilecek.

Ürünler ile kısa-orta vadede ülkemizde ve yurtdışında yaygınlaşması beklenen Hidrojen Dolum İstasyonlarının en önemli maliyet kalemlerini oluşturan bileşenlerine rekabetçi çözümler getirilebilecek. Bu doğrultuda hem önemli oranda ithal ikamesi sağlanacak, hem de gelişen ileri teknolojilerde ihracat imkanı yaratılacak.