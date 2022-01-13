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Teknolojiyi takip etti, on binlerce gencin cebine girerek iş olanağı sağladı

Türkiye’de teknolojiyi en iyi kullanan ve geliştirdiği inovatif yaklaşımlar ile İnsan Kaynaklarına yeni bir soluk getiren Team Fores HR; Türkiye genelinde 65 ilde, toplam 17 bin gencin cebine girmeyi başardı.

İş Dünyası 13.01.2022, 10:55
Teknolojiyi takip etti, on binlerce gencin cebine girerek iş olanağı sağladı

2019 yılı itibariyle, kendi geliştirdiği özel bir yazılımla, akıllı cep telefonları için bir uygulama geliştirerek Türkiye çapında iş arayan binlerce gencin cebine girmeyi başaran Team Fores HR; sadece geçtiğimiz 6 ay içinde 2100’den fazla gence 51 bin günün üzerinde iş olanağı sağlayarak gençlerin istihdamında büyük bir rol oynadı.

Perakende sektörünün part time ve dönemsel işgücü gereksinimlerini; bir yandan okurken bir diğer yandan çalışmayı tercih eden üniversiteli gençlerden oluşan ekipleriyle tamamlayan Team Fores HR; ilk altı aylık süreçte pandemiden ötürü kısıtlamalar yaşanmasına rağmen 2021 yılı ikinci yarısında sağladığı istihdam olanakları ile iki binden fazla gencimize çalışma fırsatı sundu.

“Part time çalış, İş dünyası ile erken tanış” mottosunu özümseyen Team Fores HR; gençlerimizin henüz okurken deneyim kazanmalarını, iletişim yeteneklerini geliştirmelerini, iş hayatını tanımalarını, kariyerlerine yön verirken dikkat etmeleri gereken konuları ve yeteneklerini kavramalarını sağlarken diğer yandan gençlerimizin bütçelerine de destek olarak ve erken yaşta sigortalı olmalarını sağlayarak, bir nevi sosyal sorumluluk görevini de hayata geçirmektedir.

Atasun Optik, Mango, BM Club, Pandora, İpekyol, Twist, Benetton, Kappa, Network, Divarese, GAP, Modanisa ve Eren Perakende; MR.D.I.Y gibi birçok dev markanın ek işgücü ihtiyaçlarını deneyimli ekipleriyle tamamlayan Team Fores HR; özel istihdam bürosu izin belgeli ve geçici iş ilişkisi yetki belgesi sahibi bir İnsan Kaynakları şirketi olarak, bu yıl sektörde 10.yılını kutlamaya hazırlanıyor.

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