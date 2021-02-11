banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Hakan:
Ahmet Hakan: "Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir"
Avrupalı Elçiler peş peşe geliyor
Avrupalı Elçiler peş peşe geliyor
ABD’den Osman Kavala için yazılı çağrı: Derhal serbest bırakın
ABD’den Osman Kavala için yazılı çağrı: Derhal serbest bırakın
Alanyaspor yarı finalde!
Alanyaspor yarı finalde!

Teknolojide Kadın Derneği’nden, Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler yarışması

Teknolojide Kadın Derneği (WTECH), tarımın sürdürülebilirliğine katkı verecek fikir ve projeleri teşvik edip, tarımda dönüşüm yaratacak çözümleri olan kadın girişimcileri desteklemek amacıyla “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” konulu yarışmayı başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğini de alan, üniversite öğrencileri ve kadın liderli erken aşama tarım girişimcilerine yönelik olarak düzenlenecek yarışmaya başvurular 10 Şubat itibariyle başladı.

İş Dünyası 11.02.2021, 09:35
5
Teknolojide Kadın Derneği’nden, Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler yarışması

TEKNOLOJİDE Kadın Derneği (Wtech), tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve etkisini güçlendirecek yeni fikir, proje, ürün ve hizmetleri teşvik etmek amacıyla “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” adı altında bir yarışma düzenliyor. Tarımda dönüşüm yaratacak yenilikçi çözümleri olan kadın mühendis, veteriner hekim ve girişimcileri destekleyen yarışmayla, aynı zamanda gençlerde sürdürülebilirlik, takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik ve sorumluluk alma bilincinin de geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışmanın amacı kadın girişimcilerin sürdürülebilir tarım teknolojilerine yoğunlaşmasını sağlamak. Ayrıca bu sayede elde edilecek çözümlerle tarımda verimliliğin artırılması da planlanıyor.   

Zehra Öney: “Proje tarımda kadın gücünü ve görünürlüğünü artıracak”

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, proje ile ortaya çıkacak yenilikçi çözümlerle Türk tarımında teknolojinin kullanımını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Öney kadınlara ve girişimcilere yönelik proje hakkında şunları söyledi: “Wtech olarak çok genç bir dernek olmamıza rağmen kurulduğumuz günden bu yana çok hızlı bir şekilde toplumumuzun geleceği için katma değer yaratacak projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması”nın Türkiye’de tarımın ve tarımda kadının gücünü ortaya koyacağına inanıyoruz. Türkiye’de var olan 10 milyon kadın istihdamı içinde tarımda çalışan 2,2 milyon kadınımızın gücünü ve görünürlüğünü artıracak bu proje, şüphesizdir ki teknolojinin mutfağında üreten kadın sayısını da artırarak sektörde çeşitlilik yaratarak dernek olarak bizi amacımıza bir adım daha da yaklaştıracaktır.”

Hedef kitle, kadın girişimciler, profesyoneller ve öğrenciler

Hedef kitlesi, kadın mühendisler, kadın mühendislik öğrencileri, kadın girişimciler, kadın çiftçiler, üniversiteler, kamu, ilgili STK’lar, basın ve özel sektör temsilcileri olan yarışmanın konu başlıkları şu şekilde: 

İleri teknik ve teknoloji kullanımı ile tarımsal üretimde verimliliğin, kalitenin ve kârlılığın artırılması 

Tarımsal üretimde verimliliğin, kalitenin ve kârlılığın artırılması konusunda yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi

Satış fiyatları ve alternatif pazarlama kanalları sağlaması

Planlama ve desteklerin organize edilmesi 

İklim değişikliği risklerinin yönetilmesi

Gıda güvenliği ve izlenebilirliği

Toplam 145 bin TL ödüllü yarışma

“Üniversite” ve “Girişimci” olmak üzere iki ayrı kategoride 10 Şubat – 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek yarışma için başvurular 19 Mart 2021 tarihine kadar sürecek. 

Yarışma kapsamında 27 Mart 2021 tarihinde bir günlük online girişimcilik eğitimi, 3 Nisan 2021 ve 4 Nisan 2021 tarihlerinde de iki günlük online girişimcilik kampı düzenlenecek. Girişimcilik kampında iş modeli, pazarlama, ürün ve hizmet geliştirme ile strateji ve iş geliştirme gibi 4 farklı başlıkta ekiplerle mentor görüşmeleri yapılarak projelerin ve ekiplerin gelişimi sağlanacak.

Yarışmaya katılmak isteyen girişimciler, katılım koşulları başta olmak üzere tüm detayları https://tarimdakadinliderler.com/ proje web sitesinden öğrenebilecek. Başvurular da aynı adres üzerinden yapılabilecek. Ön elemeyi geçen girişimciler ve projeleri, alanında önde gelen isimlerin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen yarışmada, girişimci kategorisinde birinci seçilen ekibe 100.000 TL, üniversite öğrencileri kategorisinde ise birinciye 30.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye ise 5.000 TL para ödülü verilecektir. 

Wtech’in hedefi, teknolojide yetişmiş iş gücü açığını gidermek

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), 31 Ocak 2019 tarihinde, bilim ve teknoloji alanlarında eksik olan ve gittikçe de eksikliği artacak olan, alanında uzman insan ihtiyacını kapatmak, uzmanlık eğitimlerine yatırım yapıp yetişmiş birey sayısını artırmak, Türkiye’yi teknoloji konusunda güçlü bir şekilde, küresel rekabette avantajlı bir ülke haline getirmek; Türkiye’nin refah gücünü arttırmak için kuruldu.

Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16