Teknolojide Kadın Derneği’nden, Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler yarışması

TEKNOLOJİDE Kadın Derneği (Wtech), tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve etkisini güçlendirecek yeni fikir, proje, ürün ve hizmetleri teşvik etmek amacıyla “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” adı altında bir yarışma düzenliyor. Tarımda dönüşüm yaratacak yenilikçi çözümleri olan kadın mühendis, veteriner hekim ve girişimcileri destekleyen yarışmayla, aynı zamanda gençlerde sürdürülebilirlik, takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik ve sorumluluk alma bilincinin de geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışmanın amacı kadın girişimcilerin sürdürülebilir tarım teknolojilerine yoğunlaşmasını sağlamak. Ayrıca bu sayede elde edilecek çözümlerle tarımda verimliliğin artırılması da planlanıyor.

Zehra Öney: “Proje tarımda kadın gücünü ve görünürlüğünü artıracak”

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, proje ile ortaya çıkacak yenilikçi çözümlerle Türk tarımında teknolojinin kullanımını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Öney kadınlara ve girişimcilere yönelik proje hakkında şunları söyledi: “Wtech olarak çok genç bir dernek olmamıza rağmen kurulduğumuz günden bu yana çok hızlı bir şekilde toplumumuzun geleceği için katma değer yaratacak projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması”nın Türkiye’de tarımın ve tarımda kadının gücünü ortaya koyacağına inanıyoruz. Türkiye’de var olan 10 milyon kadın istihdamı içinde tarımda çalışan 2,2 milyon kadınımızın gücünü ve görünürlüğünü artıracak bu proje, şüphesizdir ki teknolojinin mutfağında üreten kadın sayısını da artırarak sektörde çeşitlilik yaratarak dernek olarak bizi amacımıza bir adım daha da yaklaştıracaktır.”

Hedef kitle, kadın girişimciler, profesyoneller ve öğrenciler

Hedef kitlesi, kadın mühendisler, kadın mühendislik öğrencileri, kadın girişimciler, kadın çiftçiler, üniversiteler, kamu, ilgili STK’lar, basın ve özel sektör temsilcileri olan yarışmanın konu başlıkları şu şekilde:

İleri teknik ve teknoloji kullanımı ile tarımsal üretimde verimliliğin, kalitenin ve kârlılığın artırılması

Tarımsal üretimde verimliliğin, kalitenin ve kârlılığın artırılması konusunda yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi

Satış fiyatları ve alternatif pazarlama kanalları sağlaması

Planlama ve desteklerin organize edilmesi

İklim değişikliği risklerinin yönetilmesi

Gıda güvenliği ve izlenebilirliği

Toplam 145 bin TL ödüllü yarışma

“Üniversite” ve “Girişimci” olmak üzere iki ayrı kategoride 10 Şubat – 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek yarışma için başvurular 19 Mart 2021 tarihine kadar sürecek.

Yarışma kapsamında 27 Mart 2021 tarihinde bir günlük online girişimcilik eğitimi, 3 Nisan 2021 ve 4 Nisan 2021 tarihlerinde de iki günlük online girişimcilik kampı düzenlenecek. Girişimcilik kampında iş modeli, pazarlama, ürün ve hizmet geliştirme ile strateji ve iş geliştirme gibi 4 farklı başlıkta ekiplerle mentor görüşmeleri yapılarak projelerin ve ekiplerin gelişimi sağlanacak.

Yarışmaya katılmak isteyen girişimciler, katılım koşulları başta olmak üzere tüm detayları https://tarimdakadinliderler.com/ proje web sitesinden öğrenebilecek. Başvurular da aynı adres üzerinden yapılabilecek. Ön elemeyi geçen girişimciler ve projeleri, alanında önde gelen isimlerin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen yarışmada, girişimci kategorisinde birinci seçilen ekibe 100.000 TL, üniversite öğrencileri kategorisinde ise birinciye 30.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye ise 5.000 TL para ödülü verilecektir.

Wtech’in hedefi, teknolojide yetişmiş iş gücü açığını gidermek

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), 31 Ocak 2019 tarihinde, bilim ve teknoloji alanlarında eksik olan ve gittikçe de eksikliği artacak olan, alanında uzman insan ihtiyacını kapatmak, uzmanlık eğitimlerine yatırım yapıp yetişmiş birey sayısını artırmak, Türkiye’yi teknoloji konusunda güçlü bir şekilde, küresel rekabette avantajlı bir ülke haline getirmek; Türkiye’nin refah gücünü arttırmak için kuruldu.