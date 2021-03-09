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Teknolojide Kadın Derneği'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Açıklaması

Teknolojide Kadın Derneği'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Açıklamasında "Kadın Hakları hareketinin başlangıcından itibaren 100 yıl geçmiş olmasına rağmen yapılan araştırmalara göre iş dünyasındaki cinsiyet açığını kapatmak için 108 yıl daha gerekmektedir. Teknolojide Kadın Derneği olarak içinde yaşadığımız bu dönüşen, gelişen ve dijitalleşen çağda, başta teknoloji sektörü olmak üzere tüm alanlarda cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği konusunda daha hızlı aksiyonlar almamız gerektiği bilincindeyiz."

İş Dünyası 09.03.2021, 17:39
2003
Teknolojide Kadın Derneği'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Açıklaması

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

Dünya Ekonomik Forumu’nun PwC ile iş birliğiyle hazırlanan 2021 Ocak ayı raporundaki açıklamaya göre 2022’ye kadar temel iş becerilerinin %42’sinin değişmesi gerektiğini hatta 2030’a kadar 1 milyar insanın reskill/upskill yapması gerektiğini ve insanlar bunu yapmazsa bu anlamda dünyada uzman insan kaynağı ihtiyacının çok ciddi bir problem olacağını bildirdi. Bu duruma kadın istihdam özelinde mercek tutacak olursak dünyadaki iş gücünün %46’sını oluşturan kadınlarımız, teknoloji sektöründeki istihdamın ise sadece %25’ini oluşturuyor. Araştırmalara baktığımızda 2030 yılına kadar 40 ile 160 milyon arası kadının pozisyon değiştirme zorunluluğunda olması veya yeni uzmanlıklarla çeşitli işlerini çerisinde olmak zorunda kalması durumu söz konusu. Ne yazık ki bu adaptasyonu gösteremeyen kadınların da işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalacağını görüyoruz.

Özellikle pandemi süresince; yapay zeka, öğrenen makine, otonom robot, büyük veri, yenilenebilen enerji, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler gibi birçok yıkıcı ve dönüştürücü teknolojinin iş ve özel hayatımızda yarattığı farkı her geçen gün hissediyoruz. Özellikle bu anlamda büyük bir eğitim reformuna gidilmesi ve kadınların bu alanda desteklenmesi gerekmektedir.

Bu durumun çözümü için artık kız çocuklarımızı ilkokul çağına gelmeden öncesinden başlayarak yeteneklerini ölçerek özellikle fen matematik mühendislik alanlarına yönlendirmek, bu alanlarda çalışmalarını, kariyer yapmalarını teşvik etmek hem ailelerin hem eğitmenlerin hem de medyanın ve tüm iş dünyasındaki kurumların en büyük önceliği olmalı. Bu eşitliği ve çeşitliliği sağlamak durumundayız. Bu anlamda rol model olan teknolojist kadınlarımızın, toplumun, ailelerin, Teknolojide Kadın Derneği olarak bizim, iş dünyasının bu gençlere daha görünür hale gelerek destekçi rol model olma niteliği göstermemiz gerekiyor.

Teknolojide Kadın Derneği olarak 3 temel odağımız bulunmaktadır;

Bunlardan biri sürdürülebilirlik. Bu alandaki çalışmalarımızdan biri tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve etkisini güçlendirecek yeni fikir, proje, ürün ve hizmetleri teşvik etmek amacıyla “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” adı altında düzenlediğimiz yarışmamız. Burada kadın girişimcilerine, tarım girişimcilerine ve kadın üniversitede girişim yapan fikri olan genç kızlarımıza ödüller veriyoruz. Bu şekilde onları tarımda dönüşüm yaratacak yenilikçi çözümler üretmeye teşviketmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca bu süreç içerisinde onların sürdürülebilirlik, takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik ve sorumluluk alma bilincinin de geliştirilmesi için de motivasyon olma hedefindeyiz. Yarışmanın amacı kadın girişimcilerin sürdürülebilir tarım teknolojilerine yoğunlaşmasını sağlamak. Sonuç olarak da hem kadınlarımızın ortaya koyacağı başarılı işleri hayranlıkla izlemek, bu alandaki çalışmaların gelişmesi adına insanlarımızı heveslendirmek ve ülkemize, dünyamıza faydalı işlerin hayata geçmesini sağlamak istiyoruz.

Dernek olarak ikinci odağımız ise araştırma ve ölçümleme. Türkiye’nin ilk teknoloji ve insan endeks çalışması ve burada ki kadın kırılımını çıkartıyoruz. Çünkü ölçemezsek yönetemeyiz ve yönetemezsek etkin ve verimli olamayız. Biz biliyoruz ki kadınlarımızın teknoloji alanın da duygusal zeka yönetimi, çoklu iş yapabilme, ayrıntılara odaklanabilme, yüksek liderlik edebilme ve ileri düzey proje yönetimi kapasiteleri mevcut. Eğer ki biz şu an için atılda duran kadın sayımızı bilmezsek buradan gelecek inanılmaz etkin ve verimli işi ziyan etmiş oluruz. Bu nedenle araştırma ve ölçümlemelerimizi yaparak özellikle teknoloji alanındaki kadın istihdamında artış olması için çalışmalarımızı detaylandıracağız.

Üçüncü odağımız da çok önemli olan eğitim konusu. Bu alanda bugün yaklaşık bine kadar gencimizi, özellikle kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı teknolojist olma konusunda eğittik ve eğitmeye devam edeceğiz. Ayrıca eğitmekle de kalmadık, sertifikasyonlarını verdik, koçluk eşliğinde çalışmalarını sağladık ve onları istihdama kazandırıyoruz. Bizim için istihdam yani uzmanlık ve yeni mesleklerde bu genç kadınlarımızın yer alması en büyük hedefimiz. Söz ettiğimiz eğitimleri alan gençlerimiz kadınlarımız her sektörde, her alanda teknik anlamda uzman olarak çalışabiliyorlar. Bu konudaki somut örneklerimizle de gurur duyuyoruz. Kurulduğumuz andan itibaren bu ana kadar %60’ı kadın olmak üzere 250 gencimizi bu uzmanlık eğitimlerinden mezun ettik. Şu anda da onları istihdama kazandırma çalışmalarındayız.

Teknolojide Kadın Derneği olarak daha çok çalışacağız, daha büyük bir azimle çalışacağız ve kadınlarımızınteknolojide var olma, bu alanda uzmanlaşma ve çalışma oranlarını özellikle teknoloji üretiminde arttıracağız.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı

Zehra Öney

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