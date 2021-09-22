Teknoloji fonu Vinci, rüzgâr enerjisi sektörü için önleyici bakım teknolojisi geliştiren Turbit’e yatırım yaptı

Endüstri 4.0, mobilite, enerji ve lojistik alanlarında geleceğin teknolojisini yakalamak için yatırımlarına devam eden, İnci Holding’in stratejik yatırımcısı olduğu Vinci, Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Turbit'e tohum aşamasında yatırım yaptı. Müşterilerinden gelen standart SCADA verilerini temel alan ve isteğe bağlı ek girdilerle bileşen düzeyinde makine öğrenimi algoritmaları geliştiren Turbit, kritik bileşenlerdeki arızaları öngörüp rüzgâr santrali sahipleri ve operatörleri için enerji üretim performansını tahmin ediyor.

Turbit, yüksek doğrulukla tahmin elde edip plansız duruşlardan kaynaklanan kayıpları en aza indiriyor. Turbit, API bazlı bir çözüm aracılığıyla varlıklara kolayca bağlanarak veri akışını analiz ediyor, her türbin için birden fazla algoritma çalıştırıyor ve olası sorunları tespit ediyor. Turbit ile operatörler, gelecekteki potansiyel arızalar hakkında, sorunun temel nedeni ve onarım için en iyi zamanı belirten ayrıntılı bildirimleri aylar öncesinden alabiliyorlar. Ayrıca Turbit, performans düşüklüğü gösteren türbinleri tespit etmekte ve operatörlerin enerji üretimini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor.

Vinci Yatırım Komitesi Başkanı Şelale Zaim Gorton da yeni yatırımla ilgili şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji üretiminde yüksek verimlilik sağlayan ve yeşil enerji maliyetlerini düşüren Turbit'e yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu etkileyici ekiple çalışacağımız için heyecanlıyız. Turbit'in sağlam teknolojik temeli ve ürün odağı, ekibin kanıtlanmış pazar deneyimi ile birleştiğinde pazarda ilerlemek için büyük bir fırsat sunuyor. Yedinci yatırımımız olan Turbit, Almanya'daki ikinci ve enerji yönetimi sektöründeki ilk yatırımımız olarak portföyümüzü de dengeliyor. Ürünün potansiyel ek kullanım alanları ve Turbit ekibinin vizyoner yaklaşımına Vinci'nin tecrübesinin de eklenmesiyle büyüyeceğimize inancımız tam.”

Turbit kurucu ortakları Michael Tegtmeier ve Christian Fontius, yatırım hakkında şunları söyledi: “Operatörlerin ve rüzgâr santrali sahiplerinin temel sorunu rüzgâr türbinlerinin münferit davranış kalıpları. Turbit, bu karmaşıklığın üstesinden gelerek, her türbinin kondisyonu, verimliliği ve üretimi hakkında gerçek zamanlı bilgiler veriyor. Turbit ile operatörler daha hızlı hareket edebiliyor, duruma göre önceliklendirme yapabiliyor ve üretimi artırabiliyorlar. Turbit olarak türbin ve filo düzeyinde daha fazla veriye dayalı karar alınmasını hedefliyoruz ve bu misyonda Vinci VC'nin desteğinden heyecan duyuyoruz.”