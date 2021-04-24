Teknoloji devi Bimeks'in iflasına karar verildi

Türkiye'nin en büyük teknoloji ürünleri mağazalarından biri olan Bimeks, mali krizi gerekçe göstererek önce birçok mağazasını boşaltıp, sonra da sırayla kapatma işlemine giderek yüzlerce işçiyi işten çıkarmıştı. Bimeks hakkında açılan davalardan biri sonuçlandı.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, teknoloji perakendecisi Bimeks’in iflasına karar verdi.

17 Şubat’ta alınan ve 12 Nisan’da ilan edilen mahkeme kararı şöyle:

“Müflis: Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş (Vergi Kimlik No:1750069133)

Müflisin adresi: Barbaros Mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra/Ataşehir/İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 270380/0 sicil sayısında kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazılı şirketin İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019-469 Esas sayılı dosyasından 17.02.2021 günü saat 15:36’den itibaren iflasına karar verilmiştir. İ.İ.K.166. Maddesi gereğince keyfiyet tebliğ ve ilan olunur. 12.04.2021”

2019’DA BORSA KOTUNDAN ÇIKARTILDI

1989 yılında Kadıköy Mühürdar’daki küçük bir dükkanda ticari faaliyete başlayan Türkiye’nin ilk teknoloji perakendecisi Bimeks, Akgiray ailesi tarafından kuruldu.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte şirket bilişim teknolojisi, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi ürünleri satmaya başladı.

Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan ilk teknoloji perakende şirketi oldu.

Bimeks, Eylül 2013’te büyük bir satın almaya giderek Dixons Retail PLC’ye ait olan Electro World’ün Türkiye kolunun yüzde 100’ünü satın aldı. Kasım 2013’te Bimeks, Electro World ile birleşti ve Electro World, Türkiye’deki mağazalarının tamamını Bimeks’e devretti. Bimeks’in içini boşalttılar, Uzay Ajansı'na girdiler: Faturası 900 işçiye kaldı

Bimeks daha sonra Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji perakende zinciri Fransız Darty’nin ise Türkiye’deki mağazalarından 28’ini satın alarak bünyesine kattı. 2018 yılından itibaren mali durumu kötüleşen şirket Mart 2019’da Borsa İstanbul’dan çıkarılmıştı.