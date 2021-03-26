Tekfen Holding’de Genel Kurul sonrası bayrak değişimi

Murat Gigin, “Son derece sıradışı bir yılı geride bıraktık ama geleceğe umutla bakıyoruz, koşullar ne olursa olsun yılmadan çalışmaya, üretmeye ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkanlık görevimi, 2013-2019 tarihleri arasında Holdingimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmış, bilgisi, tecrübesi ve dirayetine büyük saygı duyduğum Sayın Zekeriya Yıldırım’a devrediyorum.” dedi.

Zekeriya Yıldırım, “Tekfen, faaliyet gösterdiği alanlarda liderliğini kanıtlamış ve Türkiye’de başarının simgeleri arasında yerini almıştır. Bunun yanında Tekfen, hiçbir zaman adı sadece ticari başarılarla anılan bir grup olmamış, ülkesi ve toplum için değer yaratan bir topluluk olarak sosyal ve çevresel sorumluluklarına da sahip çıkmıştır. Öncelikle bizlere düşen, Tekfen’in başarı çizgisini yukarı çekerken, bu çok yönlü sorumluluk anlayışını da koruyarak kurucu ortaklardan miras kalan uzlaşı kültürünü, katılımcılığı, sosyal fayda yaratma misyonunu ve çevre duyarlılığını sürdürmektir.” diye konuştu.

26 Mart tarihinde Grup Şirketler Başkanı olarak göreve başlayan Ali A. Pandır ise, Tekfen Grubuna katılmasını şu sözlerle değerlendirdi: “Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 40 yıla yakın bir zamandır sürdürdüğüm profesyonel hayatımda, iş yapış biçimini ve Türkiye’yi temsil etme kabiliyetini her zaman takdirle izlediğim Tekfen Grubu’na dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Grubun yeni döneminde, başlıca hedefimiz, kurucularının çizdiği yoldan ayrılmadan, Tekfen’i her alanda daha ileriye götürmek ve paydaşlarına daha fazla değer yaratmak olacak. Bu hedefimizi gerçekleştirmenin kolay olmadığını biliyorum. Dünyamız ve ülkemiz, birçok bakımdan olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemden geçiyor. Ancak, tarihi boyunca bir kez olsun yılmamış, şartlar ne olursa olsun engelleri aşıp ilerlemeyi şiar edinmiş bir kurum olarak, bu çetin zamanları da elbirliğiyle aşmak için gerekli enerji, yetenek ve deneyimlere sahip bulunuyoruz.”

Uluslararası sanayi ve alt yapı müteahhitliği, kimya sanayi ve tarımsal üretim ile terminal ve serbest bölge işletmeciliği alanlarında 65 yıldır faaliyet gösteren ve yirmi bine yakın kişiye istihdam sağlayan Tekfen Holding’de 25 Mart 2021 tarihinde Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleşti. Toplantılarda alınan kararlar sonucunda, 2015 yılından bu yana Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Murat Gigin’in yerine Zekeriya Yıldırım seçildi.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Zekeriya Yıldırım, “Tekfen, faaliyet gösterdiği alanlarda liderliğini kanıtlamış ve Türkiye’de başarının simgeleri arasında yerini almıştır. Bunun yanında Tekfen, hiçbir zaman adı sadece ticari başarılarla anılan bir grup olmamış, ülkesi ve toplum için değer yaratan bir topluluk olarak sosyal ve çevresel sorumluluklarına da sahip çıkmıştır. Öncelikle bizlere düşen, Tekfen’in başarı çizgisini yukarı çekerken, bu çok yönlü sorumluluk anlayışını da koruyarak kurucu ortaklardan miras kalan uzlaşı kültürünü, katılımcılığı, sosyal fayda yaratma misyonunu ve çevre duyarlılığını sürdürmektir. Tekfen kültürünü oluşturan değerler silsilesi, sürdürülebilirlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi günümüz iş dünyasında artık vazgeçilmez olan değerlerle birebir örtüşmektedir. Tekfen olarak bu uyumu, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Olağan Genel Kurul sonrasında düzenlenen Yönetim Kurulu’nda yapılan görev taksimi neticesinde, Tekfen Holding Yönetim Kurulu yeni dönemde aşağıdaki şekilde teşkil edilmiştir:



Zekeriya Yıldırım (Başkan), Murat Gigin (Başkan Vekili), Esin Mete (Başkan Vekili), M. Ercan Kumcu (Başkan Vekili), Cansevil Akçağlılar (Üye), Ali Nihat Gökyiğit (Kurucu Onursal Başkan, Üye), Sinan Uzan (Üye), Neriman Ülsever (Bağımsız Üye), Gülsüm Azeri (Bağımsız Üye), Şevki Acuner (Bağımsız Üye), Sedat Eratalar (Bağımsız Üye).

Yönetim Kurulu’nda olduğu gibi, Tekfen Holding’in üst yönetiminde de önemli bir bayrak değişimi söz konusudur. Tekfen’in 65 yıllık tarihinde ilk kez, Grup Şirketler Başkanlığı görevi, bünyesinde daha önce görev almamış bir isme emanet edilmiştir.

Grup Şirketler Başkanı Ali A. Pandır

Sanayi sektöründe ulusal ve global pazarda uzun yıllar başarılı bir kariyer inşa etmiş, mesleki örgütlenme ile sivil toplum girişiminin önemini kavramış ve özellikle kurumsal yönetim kavramının ülkemizde öncülüğünü yapan Ali A. Pandır, görevi Tekfen’de 38 yıl boyunca çok çeşitli sorumluluklar üstlenen Cahit Oklap’tan devralmıştır.

26 Mart 2021 tarihi itibarıyla görevine başlayan Ali A. Pandır, yeni sorumluluğunu şu sözlerle değerlendirdi: “Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 40 yıla yakın bir zamandır sürdürdüğüm profesyonel hayatımda, iş yapış biçimini ve Türkiye’yi temsil etme kabiliyetini her zaman takdirle izlediğim Tekfen Grubu’na dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Grubun yeni döneminde, başlıca hedefimiz, kurucularının çizdiği yoldan ayrılmadan, Tekfen’i her alanda daha ileriye götürmek ve paydaşlarına daha fazla değer yaratmak olacak. Bu hedefimizi gerçekleştirmenin kolay olmadığını biliyorum. Dünyamız ve ülkemiz, birçok bakımdan olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemden geçiyor. Ancak, tarihi boyunca bir kez olsun yılmamış, şartlar ne olursa olsun engelleri aşıp ilerlemeyi şiar edinmiş bir kurum olarak, bu çetin zamanları da elbirliğiyle aşmak için gerekli enerji, yetenek ve deneyimlere sahip bulunuyoruz.

Öte yandan şirketin DNA’sında olan sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığı, çevre duyarlılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne atfettiği önem, kurumsal yönetim kültürü, müşteri bağlılığı ve operasyonel mükemmeliği, bir takım olarak paydaşlarımıza değer yaratmakta en önemli araçlarımız olmaya devam edecek.”