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Tech Brands Turkey’de Türkiye'nin En Teknolojik Markaları Açıklandı

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey’de Türkiye'nin en teknolojik markaları seçildi. NielsenIQ Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda, 26 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu.

İş Dünyası 19.02.2021, 16:38
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Tech Brands Turkey’de Türkiye'nin En Teknolojik Markaları Açıklandı

NielsenIQ Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak, 26 kategoride Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirledi. Araştırma Aralık 2020’de, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep / Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, 1000 kişi ile) gerçekleştirildi. 26 kategoride açık uçlu sorular ile yapılan araştırmada, Türkiye’nin en teknolojik markaları soruldu. Bununla birlikte, genel kategori olarak Türkiye'nin en teknolojik yerli markası da bu araştırma kapsamında ortaya çıktı.

NielsenIQ Türkiye CEO'su Didem Şekerel Erdoğan, Tech Brands Turkey hakkında “Tüm markaların teknolojiye yatırım yaptığı bu dönemde, tüketici gözünde ayrışan markaların yine tüketici tarafından tespit edilmesi oldukça önemliydi. Biz de bu amaçla yola çıkan Tech Brands girişimine, araştırmanın gerçekleştirilmesinde destek olduk.” dedi. Didem Şekerel Erdoğan, “Pandemiyle gelen sosyal izolasyon ve karantina uygulamaları, teknolojinin hayatımıza daha derin girmesinde adeta bir katalizör etkisi yarattı. Bu dönemde tüketicilerin yeni beklentilerini ve ihtiyaçlarını iyi anlayan, bu beklenti ve ihtiyaçlara hızlı ve atik yanıt veren markaların başarılı olduklarını gördük. Yani sadece içgüdüye dayanarak değil, tüketicinin değişen nabzını tutarak içgörü ve hatta öngörülerle, marka konum ve stratejilerini belirleyen markaların başarı yolculuklarında emin adımlarla ilerlediklerine tanık olmaktayız.” diye ekledi.

NielsenIQ Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, “2020 yılını şöyle bir hatırlayınca, Covid-19 ile beraber dijitalleşmenin ne kadar hızlı olduğunu, bu ivmelenme ile birlikte markaların teknolojiye yaptıkları yatırımın hiç olmadığı kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Biz de bu sene sektörlerden bağımsız olarak ayrıca Covid-19 döneminin en teknolojik markasını da tüketicilere sorduk.” dedi.

Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat ise “Bu yıl NielsenIQ Türkiye iş birliği ile ikinci kez gerçekleştirdiğimiz Tech Brands Turkey kapsamında, Türkiye'nin en teknolojik markasının yanı sıra kendi sektörlerinde en teknolojik markaları da Tech Day ödül gecesinde ödülleri ile buluştu. Teknolojinin sürekli değiştiğini ve dönüştüğünü göz önünde bulundurursak, NielsenIQ ile yaptığımız bu iş birliğinin markaların geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu değerli ödül gecesini, iş dünyası ekosistemine kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Tech Brands Turkey’de kazananlar şu şekilde:

Türkiye'nin En Teknolojik Yerli Markası: Arçelik

Covid-19 Döneminin En Teknolojik Markası: Arçelik

En Teknolojik Akaryakıt Markası: Opet

En Teknolojik Banka: Garanti BBVA

En Teknolojik Beyaz Eşya Markası: Arçelik

En Teknolojik Bilgisayar Markası: Casper

En Teknolojik Cep Telefonu Markası: Samsung

En Teknolojik Ev Giyim: LC Waikiki

En Teknolojik Ev Temizlik Malzemeleri: Domestos

En Teknolojik Havayolu Şirketi: Türk Hava Yolları

En Teknolojik Hızlı Teslimat Uygulaması: Getir

En Teknolojik Kargo Markası: Yurtiçi Kargo

En Teknolojik Katılım Bankası: Ziraat Katılım

En Teknolojik Kişisel Bakım Markası: Gratis

En Teknolojik Kredi Kartı: Garanti BBVA

En Teknolojik Küçük Ev Aletleri Markası: Arzum

En Teknolojik Mobil Banka: Garanti BBVA

En Teknolojik Online Alışveriş Markası: Trendyol

En Teknolojik Online Banka: Garanti BBVA

En Teknolojik Otomotiv Markası: Renault

En Teknolojik Sağlık Kurumu: Acıbadem

En Teknolojik Sigorta Markası: Allianz

En Teknolojik Spor Giyim: Adidas

En Teknolojik Süpermarket: Migros

En Teknolojik Telekomünikasyon Markası: Türk Telekom

En Teknolojik Televizyon Markası: Samsung

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