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Team Paribu yeni projelerini duyurdu

Türkiye’nin lider kripto para işlem platformu Paribu, Türk sporuna ve genç sporculara destek olmak için kurduğu Team Paribu’nun kapsamını genişletti. Bu yıl ekibe dahil olan 3 sporcuyla 10 kişilik bir ekibe dönüşen Team Paribu; yapılan algı araştırması, Team Paribu Mentor, Team Paribu Atölye ve Team Paribu Seninle gibi yeni projeleriyle yeniden tanıtıldı.

İş Dünyası 08.04.2022, 16:19
Team Paribu yeni projelerini duyurdu

Hem başarılı sporcuları desteklemek hem de onların başarı hikâyelerini çocuklara ve gençlere örnek oluşturması için kurulan Team Paribu, bu yıl kapsamını genişletiyor. 2021 yılında Türkiye kadın millî voleybol takımı kaptanı Eda Erdem kaptanlığında, millî cimnastikçi Ahmet Önder, millî rüzgâr sörfçüsü Dilara Uralp, millî modern pentatlet İlke Özyüksel, millî basketbolcu Sertaç Şanlı, millî yüzücü Nida Eliz Üstündağ ve millî atlet Berfe Sancak’tan oluşan 7 kişilik bir ekip olarak kurulan Team Paribu, bu yıl millî karateci Dilara Bozan, millî eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ ve millî serbest dalışçı Fatma Uruk’un da katılımıyla 10 kişilik bir ekibe dönüştü. Genişleyen ekibin yanı sıra, yeni projeler ve algı araştırmasıyla da farklı bir boyut kazanan Team Paribu, tüm bu yenilikleri tanıttığı bir basın buluşması gerçekleştirdi. 

“Gençlerin sporla buluşması için engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz”

Paribu’nun “yarını oluşturma” hedefinde sporun önemli bir yeri olduğuna değinen Paribu CEO’su Yasin Oral; Türkiye’nin spor ülkesi olma potansiyeline inandıkları ve başarılı sporcuların bilinirliklerinin az olması sebebiyle 2021 yılında Team Paribu’yu hayata geçirdiklerini söyledi. Oral, 2022 yılında planlanan yeni projelerle ilgili de şu açıklamalarda bulundu: “2022 yılında aramıza katılan yeni sporcularla birlikte 10 kişilik bir Team Paribu ekibi oluşturduk. Yine bu sene, Team Paribu’nun faaliyetlerini destekleyecek bir spor algı araştırmasına katkıda bulunduk. Elde ettiğimiz sonuçlarla ne kadar doğru projelere adım attığımızı görmüş olduk. Gerçekleştireceğimizyeni projelerle de genç sporcularla profesyonel sporcularımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, İhtiyaç Haritası ile iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz Team Paribu Seninle projesiyle gençlerin sporla buluşması için var olan engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.”

Team Paribu 2022 projeleri

Team Paribu sporcularının kendi branşlarındaki genç sporculara yol göstereceği ve gelişmesine katkı sağlayacağı Team Paribu Mentor projesi hayata geçirildi. Team Paribu’daki her sporcu, kendi branşlarına göre belirlenen yaş aralığı dahilinde 3 genç sporcuya mentorluk yapacak. Gençler, kendilerine örnek aldıkları sporcuların deneyimlerini dinleyerek hem spor hem spor dışı hayatları konusunda tavsiyeler alabilecek. Spora ilgi duyan herkesle Team Paribu sporcularının antrenman ve hazırlık süreçlerini paylaşacağı Team Paribu Atölye de bu seneki bir diğer proje. Çocukları spora yönlendirmek, milli sporcuların nasıl çalıştıklarını kamuoyuna gösterebilmek ve kamuoyunda popüler bir konumda olmayan branşlar konusundahalkı bilgilendirme amaçlı herkesin katılabileceği atölyeler düzenlenecek. Bir diğer projeyse Team Paribu Seninle Projesi. Şubat ayı itibarıyla İhtiyaç Haritası'nda 3000'i aşkın ihtiyaç kalemi bulunuyor. Bunların %11'ini de spor malzemeleri oluşturuyor. Bu noktada hayata geçirilen Team Paribu Seninle projesi kapsamında yıl boyunca gençlerin spora erişiminin önünde engel yaratan bu ihtiyaçların tamamının karşılanması hedefleniyor. 

Paribu Spor ve Spor Dalları Hakkında Algı Araştırması

XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirilen Paribu Spor ve Spor Dalları Hakkında Algı Araştırması, 21 Şubat - 2 Mart 2022 tarihleri arasında 385 katılımcı ile yapıldı. Team Paribu’nun desteklediği spor dallarına dair genel çerçeveyi ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma; spora yönelik tutumlardan ebeveynlerin yaklaşımına, cinsiyet algısından sporda kariyer yapmaya yönelik algıya kadar pek çok konuya yönelik önemli çıktılar sundu. 

Paribu Spor ve Spor Dalları Hakkında Algı Araştırma’sının öne çıkanları

  • Katılımcıların %91’i profesyonel sporcu olmak için spora çocuklukta başlanması gerektiğini düşünürken, ideal yaş olarak da %57,5 oranla 6 ve 10 yaş arası olarak belirtilmiş. 
  • Katılımcıların %75,5’i çocuğunun sporculuk mesleğini yapmasını istemektedir. Ancak yine katılımcıların %64,5’i çocuğunun hangi spor dalına yatkın olduğunu bilmemektedir.
  • 18 yaş altı çocuğu olan katılımcılara okulla beraber spor kariyeri yapılır mı diye sorulduğunda %79’u yapılacağını %10’u yapılmayacağını belirtmiştir. %11’i bu konuda kararsız kalmaktadır.
  • Katılımcıların 28,8’i spor ekipmanlarına bütçe ayırmaktayken, %45,2’si sporun pahalı bir uğraş olduğunu belirtiyor.
  • Katılımcıların %91’i spora çocukluk yaşlarında başlayarak profesyonel sporcu olunacağını düşünüyor. 
  • %29,3’ü spor yapmanın çocuklara sağlık açısından fayda sağladığını düşünüyor. Sporun sağlık dışındaki katkıları arasında %21,5 ile vücut gelişimi, %17,5 ile sosyallik ve %9 ile psikolojik destek yer alıyor.
  • Katılımcıların popüler spor dalları dışında en çok bildikleri spor dalları ise şöyle: Karate (%63,3), bisiklet (%62,5), masa tenisi (%61,3), güreş (%60,3). 
  • En az bilinen spor dalları ise %17,9 oranında ragbi, %16,8 oranında MuayThai ve %18,6 oranında triatlon spor dallarıdır.
#Team Paribu
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