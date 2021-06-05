Tchibo Perakende Günleri’nde yerini aldı Sektörün en büyük buluşması
Benzersiz iş modeliyle kendi kulvarını yaratarak Türkiye’de 16 yıldır müşterilerinin karşısına yeniliklerle çıkan Tchibo, perakende sektörünün en önemli buluşması Perakende Günleri’nde bu yıl da yerini aldı. Sektörün kalbinin attığı etkinlik, 2-3 Haziran 2021 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşti.
Bu yıl 20. kez perakende sektörünün önemli markalarını bir araya getiren Perakende Günleri etkinliğinde Tchibo, her damak zevkine hitap eden kahveleri ve pratik kullanımlı kahve makinalarıyla Hall 4’de 415 numaralı stantında misafirlerini ağırladı. Tchibo’nun dünyanın dört bir yanından gelen kahve çeşitleri ziyaretçilere ikram edilerek beğeni toplarken, Cafissimo easy ve Cafissimo milk kapsüllü kahve makineleri de standa yer aldı.
Perakende Günleri, 2001 yılından bu yana Türkiye’deki en büyük iş dünyası organizasyonu, uluslararası alanda da sayılı organizasyonlardan biri olarak nitelendiriliyor. Perakendecilerden, AVM’lere, iş geliştiricilerden, teknoloji firmalarına ve tedarikçilere kadar sektörün tüm kesimlerini her yıl, iki gün boyunca İstanbul’da bir araya getiren Perakende Günleri’ne 7 bin 500’den fazla katılımcı katılıyor.