Tchibo kahveleri artık Metro marketlerde

Kahve tutkusu ve uzmanlığını yenilikçi projeler ve güçlü iş birlikleri ile taçlandıran Tchibo, çekirdek, filtre, çözünebilir ve kapsül kahve seçenekleri ile zengin çeşitlerini Metro zincir marketlerde kahve severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İşbirliği kapsamında kahve severler, Tchibo’nun zengin ve kaliteli kahve çeşitlerine, 12 ildeki cash&carry formatlı Metro marketlerden kolaylıkla ulaşabilecek.

Metro market işbirliği ile daha fazla kişiye ulaşacağız

16 yıldır Türkiye’ye gerçek kahve lezzeti sunduklarını ve kahve odaklı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Tchibo Satış Direktörü Cenk Rodoslu; “Tchibo Türkiye olarak işimizi büyütme ve genişletme çalışmalarında stratejik önceliğimiz satış kanalı zincirine yeni halkalar eklemek. Tchibo kahve lezzetlerini her geçen gün daha fazla kahve severler ile daha çok noktada buluşturma hedefindeyiz. Carrefour, Migros gibi market zincirlerinin yanı sıra Petrol Ofisi gibi geniş yapılanması bulunan farklı sektörlerle de işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Metro Market’le de iş ortaklığına başlamış olmaktan dolayı mutluluk duruyoruz. Metro, bu yolculuktaki en önemli duraklarımızdan biri olacak’’ dedi.

Tchibo Türkiye olarak zengin kahve çeşitlerini Metro marketlerinin hizmet yapısına uygun şekilde sunacaklarını belirten Rodoslu, sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Satış ağlarımızı genişletmeye ve iş birliklerimizi sürdürmeye devam ederek, kahve pazarındaki liderliğimizi güçlendirerek sürdüreceğiz”