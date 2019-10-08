1949 yılında müşterilerine yalnızca ürün değil, fikir ve deneyim de sunmak üzere yola çıkan Tchibo, 70. yaşını kutluyor. 70 yıl önce postayla evlere kahve satışıyla başlayan Tchibo’nun yolculuğu bugün mağazacılık faaliyetleriyle 8 ülkede binden fazla mağaza ve 22 bin 300 satış noktasıyla devam ediyor. 1952 yılında ilk kataloğunu basan marka, 1954’te de ilk Gold Mocca kahvenin lansmanını yaparak kahve satış dükkanı konseptini de dünyaya kazandırdı. 1973 yılında insanların günlük hayatını kolaylaştıracak fonksiyonel ürünleri ve kahve keyfini bir araya getirdiği yenilikçi satış modeliyle bir ilke imza atan Tchibo, müşterilerine ev dışında da kahve içme deneyimini ilk kez yaşatan marka oldu.

Picco’dan Cafissimo’ya evde kahve keyfi de Tchibo’dan!

Afrika'dan, Güney Amerika'dan veya Brezilya'dan gelen bir kahvenin tadı nasıl olur? Bu kahveleri karıştırınca nasıl bir tat verir? Müşterilerine ilk kez kendi kahve karışımlarını yapma fırsatını sunan Tchibo tasarladığı kahve makineleri ile de kahve keyfini evlere taşıdı. 1984 yılında espresso henüz pek bilinmiyorken Picco adıyla ilk espresso makinesini yapan Tchibo, 2005 yılında daha pratik ve kompakt tasarımlı, tek tuşla iyi ve taze kahve keyfi yaşatan Cafissimo’yu müşterileriyle buluşturdu.

%100 sürdürülebilirliğe doğru

2016 yılında Alman Sürdürülebilirlik ödülünü alan Tchibo, sürdürülebilir ticaret ve çevreye duyarlılık gibi konularda da öncü markalardan biri oldu. Kahve üretiminde sürdürülebilir tarım yöntemlerini destekleyen ve tedarikçilerinin yaşam koşullarını önemseyen Tchibo, kaynakların verimli kullanılması ve iklimin korunması konusunda da önemli projelere imza atıyor. Çalışmaları bağımsız kuruluşlar tarafından da sertifikalandırılan Tchibo, %100 sürdürülebilir bir marka olma yolunda hızla ilerliyor.