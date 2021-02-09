TBV’den Dijital Meslekleri Destekleyecek Önemli Proje

İnsan kaynağının geliştirilmesi odaklı sektörel operasyon programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “TBV VOC Test Merkezi Projesi”nin ilk duyurusu geçtiğimiz günlerde Bilişim Zirvesi Dijital Platformu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında başlatılan proje ile belirlenmiş bazı dijital alanlardaki mesleklere ilişkin standartlar ve yeterlilikler; pek çok endüstriyel faaliyetin gerçekleştirildiği sektörler, akademi temsilcileri, teknokentler ve teknoloji transfer ofisleri, sivil toplum temsilcileri, kamu ve özel sektör mesleki eğitim kurumları temsilcileri, sürekli eğitim merkezleri, kamu otoriteleriyle birlikte çeşitli ortak çalışma platformları çerçevesinde ele alınarak hazırlanacak.

TBV Akredite Kurum Olacak

Bazılarının ilk kez, bazılarının ise revize edilmesi ile netleştirilecek meslek standartları ardından Resmi Gazetede yayınlanacak. Kurulması hedeflenen VOC Test Merkezi, gerçekleştirilecek denetimler sonrasında gerekli tüm koşulları sağladığının kesinleşmesi ile Türkiye Bilişim Vakfı’na bazı dijital meslek alanlarında yeterliliklerin ölçümlenerek sertifikalandırılması için akredite kurum niteliğini kazandıracak.

Bazı Dijital Mesleklere ilişkin yeterliliklerin, kurulacak olan Test Merkezinde ölçümlenerek sertifikalandırılması, bu sertifikaların Türkiye’de ve AB ülkelerinde geçerli olacak olması, sertifika alabilme hakkı elde edebilecek kişilerin işe alım süreçlerinde daha fazla tercih edilme olasılıklarını da beraberinde getirecek bir öneme sahip olacak. Ayrıca, üretim ve hizmet sektörlerinde belirlenmiş olan dijital meslek kollarının sağlayacağı katma değer ile ortaya çıkarılacak ürün ve hizmetlerin, kaliteleri de olumlu yönde etkilenecek. Böylece, verim ve kalite artışının yanı sıra, maliyet düşüşü gibi önemli ekonomik yansımalar da pek çok işletmenin performans sonuçlarına olumlu şekilde yansıyacak.

Projenin açılış etkinliğinden notlar…

01 Kasım 2020 ‘de başlayan ve 18 ay sürmesi hedeflenen Projenin Açılış Konferansı 28 Ocak 2021’de TBV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Gönç’ün konuşmasıyla başladı. AB Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanı Süreyya Erkan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan ve Proje Yöneticisi Nilgün Yakut projeyi, önemini ve sağlayacağı faydaları kapsamlı olarak tanıttılar.

Gerçekleştirilen iki ayrı panelin ilkinde, projeye yapay zeka, blokzincir, sistem destek, iş analizi, sistem güvenlik, bilişim teknolojileri satışı alanlarında katkıda bulunacak teknik uzmanlar, dünyada ve ülkemizde nasıl gelişmeler olduğuna değindiler. Etkinliğin ikinci ve son panelinde “Bilgi Teknolojileri STK’lar Platformu” başlığında bilişim sektörü dinamiklerine ilişkin sorunlar, gözlemler, çözüm önerileri hakkında somut örneklerle paylaşımlarda bulunuldu.