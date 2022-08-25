Tayvan'ın Dev Makine Üreticileri Maktek’te Türk Sanayisi İle Buluşuyor

Tayvanlı akıllı takım tezgahı üreticileri pandemi sonrası imalat endüstrisinin değişen taleplere uyum sağlayabilmek, süreçleri optimize etmek ve verimliliği artırmak üzere ihtiyaç duyduğu akıllı üretim çözümlerinin Türkiye lansmanlarını MAKTEK fuarında yapacak.

TAITRA, 26 Eylül - 1 Ekim 2022 tarihleri ​​arasında MAKTEK'te (Salon 11, Stand No: 1122), Tayvan akıllı üretim çözümlerini ve ACCUTEX, CHEVALIER, TONGTAI, VISION WIDE, YCM, HONOR SEIKI, VICTOR TAICHUNG gibi 12 Tayvanlı akıllı makine üreticisinin çözümlerini 360 VR teknoloji ile sergileyecek.

Takım tezgahı ihracatında dünyada ilk 5 arasında yer alan Tayvan, BT ve telekom ekipmanlarının yanı sıra komple takım tezgahı tedarik zincirlerinde de güçlü bir geçmişe sahip. 2021 yılında Tayvan'ın makine ürünlerinin ihracat değeri yıllık yüzde 31,7 artışla 27,53 milyar dolar olmuştur. 2022 yılı Ocak-Haziran ayları arasında ihracat değeri 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 1,45 milyar dolara yükselmiş bulunuyor.

Tayvan, gelişmiş endüstriyel makine modelleri ve piyasadaki bazı takım tezgahları dahil olmak üzere, bir dizi yüksek teknoloji ürününe ev sahipliği yapıyor. Bir ada ülkesi olan Tayvan, küresel tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan kapsamlı makine endüstrisi gruplarından dünya çapında yararlanma fırsatı sunuyor. Tayvan'ın makine ürünleri çoğunlukla ihracat amacı ile üretiliyor. Üretilen toplam takım tezgahı miktarının yaklaşık yüzde 75'i dünya çapında 180'den fazla ülkeye ihraç edilmiş ve bu, Tayvan'ı dünyanın en büyük takım tezgahı ihracatçılarından biri haline getirmiştir.

Yıllar boyunca Tayvan, Türkiye pazarı için en büyük takım tezgahı tedarikçisi olmaya devam etmiştir. 2021 yılında Tayvan, 2020'ye göre yüzde 46,2 artışla Türkiye'ye 241.261 milyon dolar değerinde akıllı takım tezgahı ihraç etmiştir. Tayvan, bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında Türkiye'ye 115.056 milyon ABD doları değerinde akıllı takım tezgahı sevkiyatı gerçekleştirmiştir. Bu değer, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 gibi önemli bir artışı işaret ediyor.

Türkiye 2021 yılında piyasaya sürülen torna ve torna tezgahlarının toplamının yaklaşık 339.590 milyon dolar değerinde olan ekipmanını almış bulunuyor. Tayvan bu rakamın yüzde 34,02’sini yani 115.546 milyon dolarını karşılamış. İşleme merkezleri ile ilgili olarak, Türkiye aynı dönemde toplam 498.678 milyon dolar değerinde ithalat yaparken, Tayvan Türkiye'nin tüm talebinin yüzde 41.62'sini veya yaklaşık 207.522 milyon dolarını karşılayarak Türkiye'nin en büyük tedarikçisi olmuş durumda.

Ürün Lansmanına katılan Şirketler

ACCUTEX (Salon 5, Stand No: 512), yüksek adım doğruluğuna ve Avrupalı ​​müşteriler tarafından tanınan 0.1µm çözünürlük ölçekli lineer motora sahip yeni bir tel kesme erozyon AP-4030A'yı piyasaya sürmüştür. Fiili ölçümden sonra X, Y ekseni adım doğruluk aralığı ≦ ±2µm ve delik boyutu tekrarlanabilirliği ≦ ±1µm'dir. Bu makine üst düzey bileşen pazarındadır ve motor silikon çelik kalıpları, redüksiyon dişlileri ve havacılık parçaları gibi karmaşık ve yüksek hassasiyetli parçaların işlenmesinde kullanılmaktadır.

AP-4030A, 0.1µm çözünürlük ölçekli lineer motorla 2µm içinde X, Y ekseni adım aralığının gerçek bir ölçümünü ve 1µm içinde delik boyutu tekrarlanabilirliğini gerçekleştirebilen yüksek doğruluğa sahiptir. Bu makine, üst düzey bileşen pazarı içindir ve Avrupalı ​​müşteriler tarafından kabul görmüştür. Motor silikon çelik kalıpları, redüksiyon dişlileri ve havacılık parçaları gibi karmaşık ve yüksek hassasiyetli parçaların işlenmesinde uygulanmaktadır.

HONOR (Salon 2, Stand No: 204) 1987 yılında kurulmuş ve uzman işleme ile dikey torna çözümleri tedarik ederek yola çıkmıştır. 1999 yılında Honor, havacılık uygulamaları için ilk dikey torna tezgâhlarını geliştirmiştir. Havacılık ve uzay endüstrisi için söz konusu olan büyük sorunlar arasında yeni sert işleme malzemeleri ve Endüstri 4.0 yer almaktadır. Bu zorluklara yanıt olarak Honor, VL-100CA serisi Akıllı Dikey Torna Tezgâhlarını geliştirmiştir. VL-100CA, benzersiz bir çift paletli otomatik değiştirme sistemi, doğrudan Capto otomatik takım değiştirme sistemine sahip bir birincil takım magazini, hızlı takım ölçümü/ofset ve iş parçası ölçümü için takım probu ve iş parçası probu ve talaş kırma için yüksek kesme sıvısı basıncı ile donatılmıştır. Bu mekanizma, makineyi durdurmadan iş parçası yükleme hızlarını iyileştirmekte, takım değiştirme sürelerini azaltmakta ve takım ömrünü uzatmaktadır. Bu ise müşteri için işleme verimliliğini en azından %30 artırmaktadır.

VL-86CM, titreşimi azaltmak için kutu yapısı ile tasarlanmış yüksek kaliteli Meehanite döküm kolonu ve yatağı ile optimize edilmiş bir tasarım ve yüksek hassasiyete sahip bir ağır hizmet ürünüdür. Ayrıca Box yolu ile bu model özellikle Havacılık ve Uzay endüstrisi için dirençli malzemeler söz konusu olduğunda mükemmel işleme verimliliği sağlayan yüksek rijitlik ve stabiliteye sahiptir.

TONGTAI Tayvan'ın önde gelen takım tezgâhları üreticisi TONGTAI (Salon 2, Stand No: 204), çeşitli makineler ve anahtar teslimi çözümler sağlamasıyla tanınmaktadır. Endüstri 4.0'a yanıt olarak Tongtai, dünya çapındaki müşterilerine akıllı üretim çözümleri sağlamıştır. IoT, CPS, FMS ve MES teknolojilerini bünyesinde barındıran çözümleri, sanal temsil, dijital-ikiz ve siber-fiziksel sistemler için hedeflere ulaşmaktadır. Bir takım tezgahı sağlayıcısı olarak, kapsamlı üretim verilerini ve girdi bilgilerini müşterilerimizin ERP ve tedarik zinciri sistemlerine entegre etmeye odaklanmaktayız. Üretim verileriyle dikey/yatay/esnek entegrasyonlar sayesinde, çözümlerimizin tüm müşterilere mükemmel bir şekilde uygun geldiğine inanıyoruz. Bu yıl MAKTEK'te Tongtai aşağıdaki ürünleri piyasaya sürmektedir.

1. EZ SERİSİ 3C, DONANIM VE OTOMOTİV SANAYİLERİ İÇİN TASARLANMIŞTIR. FARKLI İŞLEME İHTİYAÇLARI İÇİN ÇEŞİTLİ TORNA MİLLERİ (12.000 RPM, 20.000 VEYA 24.000 RPM) MEVCUTTUR. 2. TMV-510+APC KOLON HAREKETLİ TASARIM VE APC TABLO ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ SON DERECE YÜKSELTEBİLİR. 3. TMV-1050QII MÜKEMMEL C TİPİ MEKANİK YAPI TASARIMI YÜKSEK MAKİNE SAĞLIĞI SAĞLAR, AYRICA YÜKSEK HIZ VE HASSAS İŞLEME SIRASINDA MÜKEMMEL KONUMLAMA HASSASİYETİNİ TEMİN EDER. 4. TCS SERİSİ: MAKİNE YAPISI, SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE OPTİMİZE EDİLMİŞTİR VE YÜKSEK DİNAMİK RİJİTLİK VE KARARLILIK SAĞLAMAKTADIR.

VISION WIDE (Salon 3, Stand No:309), mega portal takım tezgahlarının üretimine odaklanan profesyonel bir makine merkezi üreticisidir. Komple ürün yelpazesi, çift kolonlu tip üç eksenli/beş yüzlü, portal tipi beş eksenli, dikey ve yatay beş eksenli frezeleme ile torna işleme merkezi vb. arasında değişmektedir. Şu anda yaklaşık 3.000 birim bütün dünyada 35’den çok sayıda ülkeye satılmıştır. Tedarik edilen makine, X ekseni için maksimum 60.000 mm, Y ekseni için 5.700 mm ve Z ekseni için 4.000 mm'lik bir maksimum harekete ulaşabilmektedir. Çeşitlendirilmiş ürünler çeşitli metal, kompozit malzemeler (Bal Peteği) ve diğer malzeme işlemede kullanılmaktadır. Ayrıca otomotiv kalıpları, havacılık yapısal parçaları, demiryolu endüstrisi, pompa endüstrisi, takım tezgahı yapısal parçaları işleme dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bunların hepsi Vision Wide'ın hizmet nesneleridir.

Vision Wide, MAKTEK'te F serisi, 3 eksenli köprü tipi CNC freze işleme merkezini sergileyecek. Lineer kızakları ve Z ekseni kutu yolu, 2.300 mm'den 3.900 mm'ye kadar geniş Y hareketi aralığı ve 3.100 mm'den 10.100 mm'ye kadar çok daha geniş X hareketi seçenekleri ile Vision Wide'ın en önemli ürünlerinden biridir. F serisi, kalıp yüzeyi kesme, açılı kesme, 3D kalıp kesme ve hassas kontur bitirme özellikleri ve takım merkez noktası telafisi, otomatik çok açılı kafa ataşmanları ve otomatik takım değiştirme gibi özel tasarlanmış aksesuarlarla otomatik 5 yüz işleme yapar.

CHEVALIER Tayvan'daki tek uzman taşlama, tornalama ve freze makineleri üreticisidir ve dünya çapında kullanıcılara ve mükemmel bir uluslararası itibara sahiptir. Chevalier, kalite güvencesi için eksiksiz ISO 9001 standartlarını karşılamak üzere dökümden montaja ve son testlere kadar zorlu bir kalite kontrol sürecini takip etmektedir. Şirket, yıllardır elektrikli araç aküsü endüstrisine yoğun bir şekilde dâhil olmuştur. Piller, elektrikli araçların temel bileşenleridir ve pil tedarikçilerinin tedarik kapasitesi, otomobil üreticilerinin üretkenliğini belirlemektedir.

MAKTEK 2022’ye katılan diğer Tayvanlı Firmalar / Ürünler

AWEA 1986 yılında kurulan AWEA (Salon 3, Stand No: 301-302), şu anda Tayvan'ın en büyük profesyonel CNC işleme merkezi üreticilerinden biridir. Ürün yelpazesi, 5 eksenli, beş taraflı, dikey, yatay ve diğer CNC makine türlerini içermektedir. Bu ürünler özellikle büyük ölçekli köprü tipi makineler için, küresel pazar tarafından geniş çapta tanınmakta ve "Köprü Değirmeni Ailesi" itibarının tadını çıkarmaktadır. AWEA Mechantronic, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya, Türkiye, İspanya, Güney Kore ve Çin'de mükemmel marka bilinirliği ile son 15 yılda yaklaşık on katı büyümüştür. AWEA dünya çapında kaliteli hizmet sunmakta ve şu anda tüm dünyada 55'ten fazla bayisi bulunmaktadır.

YÜKSEK PERFORMANSLI DİKEY İŞLEME MERKEZİ SP2016:

AWEA, gelişmiş işleme yeteneklerine ve yenilikçi teknoloji becerilerine sahip SP/LP serisi köprü tipi dikey işleme merkezlerini tanıtmaktan mutluluk duymaktadır. SP serisi köprü tipi dikey işleme merkezleri, güçlü iş mili gücünü ve süper rijit makine yapısını yüksek kaliteli otomasyon ekipmanıyla birleştirmektedir. Tam ürün hattı yüksek verimlilik, yüksek üretkenliğe sahip işleme yetenekleri sağlamaktadır. SP ve LP serisi, otomotiv, hassas kalıp, havacılık ve enerji endüstrilerinde geniş çapta uygulanabilmektedir.

YÜKSEK PERFORMANSLI DİKEY İŞLEME MERKEZİ AF1000:

Karşınızda AF serisi, gelişmiş üretim yeteneklerine ve ileri teknoloji becerilerine sahip bir AWEA. Hızlı kol tipi ATC ve talaş taşıma sistemi ile yüksek rijitlik yapısına ve üç eksenli yüksek hassasiyetli lineer kılavuz yolu tasarımına dayanmaktadırlar. Bu da size hızlı, güçlü ve kararlı bir işleme performansı sağlamak içindir. AF-II serisi, bugün ve yarınlarda taleplerinizi kolayca karşılayabilecek yüksek hassasiyetli makine parçalarının üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

AEGIS (Salon 2, Stand No: 208 ve 210) eğik yataklı CNC torna tezgâhları, yüksek hassasiyetli tornalama ve frezeleme kompleksi CNC torna tezgâhıdır. Makine serisi, tornalama, yan ve yüzey frezeleme, delik işleme, delme ve kılavuz çekme işlemlerinin tek bir kurulumda gerçekleştirilmesine olanak tanıyan, C ekseni işleviyle birlikte 12 konumlu canlı taret ile donatılmıştır.

GREENWAY (Salon 12, Stand No: 1243/B) HCP-42 Lineer kızak, müşteri seçenekleri servo taret (alt taraf) olduğunda esnek takım düzenleme uygulamasına sahiptir. Ayrıca Y ekseni yan frezeleme cihazı ve uç yüz canlı takım cihazı ile birlikte olabilmektedir.

LICO (Salon 5, Stand No: 603/604) Çok kızaklı CNC'ler, 2 milli torna tezgâhları içinde en uygun maliyetli üretim torna tezgâhlarıdır. Kesimde en fazla 5 takım, maksimum iş çıkarma yeteneği için tornalama işlemleri üst üste bindirilir. LICO çok kızaklı makineler, orta ölçekli hacimli tornalama için mükemmeldir ve çok milli makinelerden ve döner transfer makinelerinden çok daha esnektir.

MYLAS (Salon 3, Stand No: 301-302) DT42/52/65, takım sayısını 32 takıma kadar genişleten çift miller ve çift taretler ile donatılmıştır. Taleplere bağlı olarak, alt taret, güç, servo veya hidrolik tip taret ile donatılabilmektedir. Yan işleme aralığını büyütmek için ana taret, karmaşık işlemeyi mümkün kılan Y ekseni ile tasarlanmıştır.

SYIC (Salon 12, Stand No: 1260) 1979 yılında kurulmuştur. 500'den fazla çalışanı ile hassas takım tutucular, kesici takımlar, delik işleme kafaları, açılı kafalar ve aksesuarların profesyonel bir üreticisidir. MAKTEK’te SK3 PENS ADAPTÖRÜ’nü sergileyecektir.

*Ön uç, metal talaşların ve soğutma sıvısının takım tutuculara girmesini önlemek için O-ring ile donatılmıştır. * Ön uçların İnce Tasarımı paraziti azaltmaktadır. *SKX pensinin 4∘ konik açısı rijitliği ve kararlılığı artırmaktadır. * Yüksek hızda rüzgâr kesmesini ortadan kaldırmak için somunlar yuvasızdır.

YCM (Salon 2, Stand No: 203) 1954 yılında kurulmuştur ve dikey işleme merkezi, tornalama merkezi, çift kolonlu makine merkezi, yatay işleme merkezi ve 5 eksen işleme çözümleri gibi ürünler dahil olmak üzere, takım tezgahı endüstrisi için özel üretim teknolojilerinde 60 yılı aşkın deneyime sahiptir.

YCM, MAKTEK'te YCM UV650 5 eksenli dikey işleme merkezi dahil 9 makine sergileyecek. YCM UV650, tek bir kurulumla eşzamanlı 5 eksenli uygulama için mükemmel kesme performansı ve yüksek doğruluk sağlar. UV650'nin önemli bir avantajı, atölyeler, tıp, havacılık gibi çok çeşitli endüstrilerde kullanıldığında parça kalitesini, doğruluğunu ve karmaşık şekillerin ve konturların yüzey bitirmesini geliştirirken taşıma, kurulum ve teslim süresini azaltmasıdır. 12.000 rpm'ye kadar dönen bir işmili ve maksimum 17 kW gücüyle UV650, ince yüzey bitirişleri sağlarken en zorlu malzemeleri işleyebilir.