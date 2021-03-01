TAV’ın iki havalimanı hizmet kalitesinde Avrupa’nın zirvesinde

AV Havalimanları’nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları, yolcu memnuniyeti açısından Avrupa’nın en iyi havalimanları arasında yer aldı. İki havalimanı, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde “2-5 milyon yolcu” kategorisinde ödüllendirildi. Ayrıca, pandemi nedeniyle bu yıl anketlere eklenen hijyen değerlendirmesi sonucunda Üsküp, dünyada en iyi uygulamaları hayata geçiren 33 havalimanı arasında yer aldı.

TAV Havalimanları Havalimanları Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak “TAV olarak bugün sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Servis şirketlerimiz bizim portföyümüz dışında 18 ülkede yer alan 75 havalimanında daha hizmet veriyor. Pandemi döneminde yolcularımıza güvenli bir seyahat deneyimi sunmak üzere tüm süreçlerimizi hızlı bir şekilde uluslararası alanda belirlenen bilimsel kriterlere göre adapte ediyoruz. Bu amaçla, yolcu ihtiyaçları ve beklentilerini yakından takip ederek inovatif çözümler üretiyoruz. Tüm havalimanlarımızda artırılmış hijyen ve fiziksel teması en aza indiren uygulamalarla birlikte yolcu konforunu en üst düzeyde tutmak üzere çalışıyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı, bilgi birikimi ve teknolojiyle, havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik” dedi.

ACI World Genel Sekreteri Luis Felipe de Oliveira “Havalimanı Hizmet Kalitesi Ödülleri dünyanın her yerindeki havalimanı işletmecileri için olabilecek en yüksek seviyeyi ifade ediyor. Bu ödül, yolcularını dinleyerek onların beklentilerine cevap veren hizmetleri hayata geçiren ve bunu her zamankinden daha zorlu koşullarda gerçekleştiren havalimanlarını öne çıkarıyor. Sektör olarak pandeminin getirdiği zorluklarla mücadele ederken, ASQ programının odağında olan yolcu memnuniyeti bize yol gösteriyor” dedi.